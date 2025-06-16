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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 郭品潔／夜遊

2025/06/16 05:30

◎郭品潔◎郭品潔

◎郭品潔

夢中我入伍

第一個麻煩沒人指引我舖位

第一個任務翻譯俄文

第一個詞是兔子——我以為

——雖然它長得一點也不像

兔子。我打給朋友求救

結結巴巴形容那個詞——最

上頭像只鋼杯，側緣一隻

四腳物趨前吻那個詞

朋友傻了問你在哪裡

我得獎，同時尷尬地

抓到長官得獎的作品

抄襲廣告徵文

回到稀薄的現實

盤點流逝的情節

在現實裡做夢是不可能的

心美麗跳動

像零件不齊的神話

吹奏疼痛的聲響

成為物質不滅的一部分

打在塑膠棚上的雨對我不屑一顧

雷電叱吒對我不屑一顧

沒有一樽骨灰罈打上我的名號

我低頭哭泣不是為了自己

慈悲的句子沒能寫下我的去處

我在夢中入伍

四腳物趨前吻那兔子

或許我該放棄無數自我

前往燈火共度良夜的半途之家

和一票業餘的受虐狂取樂

從打印精美標籤的玻璃瓶

來杯微微絕望，穿腸的恩物

半途之家的恩物輪流吻著

支起肘子就要過量的受虐狂

在「永遠不」和「不」之間

失手的永遠是結結巴巴的我

長官，夢裡的接觸沒有真假

我和四腳物沒有真假

那俄文兔子是我

白天失落的尾巴——

為平衡所苦

我結結巴巴

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