【自由副刊】 郭品潔／夜遊

◎郭品潔

◎郭品潔

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夢中我入伍

第一個麻煩沒人指引我舖位

第一個任務翻譯俄文

第一個詞是兔子——我以為

——雖然它長得一點也不像

兔子。我打給朋友求救

結結巴巴形容那個詞——最

上頭像只鋼杯，側緣一隻

四腳物趨前吻那個詞

朋友傻了問你在哪裡

我得獎，同時尷尬地

抓到長官得獎的作品

抄襲廣告徵文

．

回到稀薄的現實

盤點流逝的情節

在現實裡做夢是不可能的

心美麗跳動

像零件不齊的神話

吹奏疼痛的聲響

成為物質不滅的一部分

打在塑膠棚上的雨對我不屑一顧

雷電叱吒對我不屑一顧

沒有一樽骨灰罈打上我的名號

我低頭哭泣不是為了自己

慈悲的句子沒能寫下我的去處

我在夢中入伍

四腳物趨前吻那兔子

或許我該放棄無數自我

前往燈火共度良夜的半途之家

和一票業餘的受虐狂取樂

從打印精美標籤的玻璃瓶

來杯微微絕望，穿腸的恩物

半途之家的恩物輪流吻著

支起肘子就要過量的受虐狂

在「永遠不」和「不」之間

失手的永遠是結結巴巴的我

長官，夢裡的接觸沒有真假

我和四腳物沒有真假

那俄文兔子是我

白天失落的尾巴——

為平衡所苦

我結結巴巴

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