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【自由副刊】 郭品潔／夜遊
◎郭品潔
◎郭品潔
．
夢中我入伍
第一個麻煩沒人指引我舖位
第一個任務翻譯俄文
第一個詞是兔子——我以為
——雖然它長得一點也不像
兔子。我打給朋友求救
結結巴巴形容那個詞——最
上頭像只鋼杯，側緣一隻
四腳物趨前吻那個詞
朋友傻了問你在哪裡
我得獎，同時尷尬地
抓到長官得獎的作品
抄襲廣告徵文
．
回到稀薄的現實
盤點流逝的情節
在現實裡做夢是不可能的
心美麗跳動
像零件不齊的神話
吹奏疼痛的聲響
成為物質不滅的一部分
打在塑膠棚上的雨對我不屑一顧
雷電叱吒對我不屑一顧
沒有一樽骨灰罈打上我的名號
我低頭哭泣不是為了自己
慈悲的句子沒能寫下我的去處
我在夢中入伍
四腳物趨前吻那兔子
或許我該放棄無數自我
前往燈火共度良夜的半途之家
和一票業餘的受虐狂取樂
從打印精美標籤的玻璃瓶
來杯微微絕望，穿腸的恩物
半途之家的恩物輪流吻著
支起肘子就要過量的受虐狂
在「永遠不」和「不」之間
失手的永遠是結結巴巴的我
長官，夢裡的接觸沒有真假
我和四腳物沒有真假
那俄文兔子是我
白天失落的尾巴——
為平衡所苦
我結結巴巴
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