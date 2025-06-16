【自由副刊．重度台化日本人】 木下諄一／說謊

◎木下諄一

◎木下諄一

「防空演習」是日本人來到台灣的震撼體驗。

前一秒還好好的，下一秒警報響遍大街小巷，路上車輛隨即靠邊停下、行人就近避難、室內燈光全數關閉，繁忙的街景一轉成為難得的靜謐，宛如空城一般，等待解除警報聲響起。

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近年網路愈來愈普及，人們大多能夠事先得知防空演習的消息。然而三十年前並非如此――正在街上蹓躂，無故被警察叫住，只得呆呆等候演習結束的情況屢見不鮮。

某個烈日炎炎的盛夏午後，我走在路上，巧遇防空演習警報聲大作。不知從何處出現幾位警察，指揮行人往一處集中，並交代直到演習結束前不得離開。

引擎聲劃破此刻的寧靜，有輛摩托車馳騁而過――媽媽載著大約五歲的幼童，自由穿越無人之境。

嗶嗶――嗶！

原本清閒無事的警察逮到機會衝了出去，把這輛車攔下。

「過來。現在在防空演習。」

經警察告知，這位媽媽似乎立即明瞭情況，於是大聲回答：「孩子生病了，我要送他去醫院。」

這理由我可不信。孩子看起來無任何異樣，實在沒有必要急在這一時半刻去醫院。一定是她原本不曉得今天有演習，現在知道了，更不情願配合在炎熱的戶外白白待著。

想必警察和我有相同想法，不料事情在瞬間起了驚人的變化――孩子眼睛上吊、身體歪向一側，一副支撐不住的模樣。咦，剛才不是這樣的。小孩秀出堪稱是奧斯卡級的演技，而媽媽趁勢加碼不停哀求：「警察先生，拜託拜託啦……」

「妳走吧。」

望著摩托車揚長而去，警察們相視苦笑。

想必警察心裡清楚，這理由是胡謅騙人的，只是面對人情攻勢覺得無奈，於是放過那對母子。

一日，日本某客戶說有重要案子商談――要是我能夠抓住這千載難逢的好機會，在未來三年內，大可不必為經濟發愁。當我換上珍藏的正式西裝，坐在床沿穿襪準備出門開會之際，整個人突然間精神變得恍惚。應該是近日接連熬夜的關係。

爆睡――

醒時驚覺離會議時間只剩五分鐘。這下糟了，急得臉色發白，懊悔自己粗心大意也無濟於事。這時候聽見外面響起隆隆的警報聲。

難道是……

我加快動作，趕緊出門，詢問路人：「這是防空演習結束的警報嗎？」

「是呀。」

找到附近的公用電話，拿起話筒，發抖的手指按下一個個數字：「抱歉抱歉，我忘了今天有防空演習，被困在路上……」

這話說的，不管是真是假，總之我得救了。那天的會議進行得很順利，我也成功取得客戶的委託。回家途中，這一路驚險情節像電影般在腦海中重現，安然度過之餘仍感謝自己的好運氣。

三十多年過去，無意間那段回憶被勾起，恍然明白可能客戶早已看穿也說不定。年輕時的我，自認神鬼不覺，殊不知事實往往是，明眼人的仁慈成就了自以為天衣無縫的騙局。能悟出這番人生道理，也算是增長智慧，但另一方面感歎自己已不再年輕。●

■【重度台化日本人】隔週週一見刊。

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