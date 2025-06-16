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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】相逢何須曾相識

2025/06/16 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／林榮淑

有緣千里來相逢，無緣對面不相識。

寸土寸金都會區，高樓大廈如雨後春筍冒出地表。居住房款改變，人際交流也跟著變了。大樓管理員不僅是住戶的守門員，更是拜訪親友會面的橋梁。

幾年前，搬家入住自己的房子。喜歡到有人情味的傳統市場購物，騎腳踏車在水泥森林裡穿梭，彎過一棟仿歐洲造型大樓，市場就要到了。

大樓管理室設在大門口毗鄰巷弄的路旁，裡頭有管理員站崗。臉孔換來換去，額頭上的皺紋深淺不一，但總是男性。約個把月前，換成黑髮齊肩美麗女士值勤。大廈管理員是女性同胞，我還是第一次碰見。頭一次見到她面帶微笑點頭，且伸出友誼的手向路過的我揮手問候，心中滿是驚喜，趕快點頭回禮。回程一樣接到女管理員溫暖致意。

從此每次路過，她和我總是遠遠地互相點頭問候。一個不曾交談的朋友，彼此都歡喜接收對方遞送的橄欖枝。有一天，她點頭揮手後，突然起身，我急忙剎車靠邊，想著她要出來會面嗎？說時遲那時快，巷口轉彎處駛出一輛貨車。喔，原來她暗示轉彎處是視線死角，有貨車開來，請小心。閃避可能的車禍，嚇出一身冷汗，感恩陌生朋友相助溫情。

其實，日常生活裡，這樣一個毫不出奇的溫馨動作，常常與我們擦身而過，卻往往被忽略了。人們常天真地以為百花時節，可以又逢君，疏忽眼前的小確幸；也或許有人會覺得她很無聊，但我以為陌生人以目光致敬最敬禮，美麗的讓人揪心，整天的心情都是暖暖的日頭光。

致意問候不一定要轟轟作響，陌生的友情來過，離開，這又何妨？人間沒有千年不散的宴席。篩子再密，也有漏不盡的幾粒。從命運的篩子漏下來的機緣，一個在路的這一頭，一個在路的那一邊，揮手和微笑都是渡輪。

收到問候，心頭暖呼呼，誰在乎真偽呢。何況假作真時真亦假，無為有處有還無。花開花謝之間，生命亦在流動，海浪也在潮退。奔忙的世界裡，來匆匆，去匆匆。邂逅，打個漩，又匯入滔滔洪流，奔騰而去。真正的醍醐味在於觀察各地陌生人。

請不要懷疑，台灣最美麗的風景是人。

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