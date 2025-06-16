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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】再忙 也要在家吃早餐

2025/06/16 05:30

再忙 也要在家吃早餐再忙 也要在家吃早餐

文／陳宏煇

小兒子升上國小一年級，那時的班導師規定所有同學必須在家裡吃完早餐，不能在學校吃早餐。從那時候開始，在家吃早餐便成了我們一家四口的共同約定，即使再忙，也要坐下來一起吃早餐。

通常我都會在前一天就先看看冰箱裡有哪些東西，然後預想出隔天要做的早餐樣式，通常只要有雞蛋，就可以變出每天不一樣的菜色，像是水煮蛋、荷包蛋、太陽蛋。另外還可衍生出蛋餅、三明治或是漢堡，或是加上雞塊和火腿，再用茶包沖熱水，加點牛奶，就可以沖泡出一杯無糖特調奶茶，既簡單又營養，而且顏色非常豐富，和外面販售的早餐相比，絲毫不遜色。

雖然早上五點半我就要起床做早餐，在家吃早餐，已經成為全家人的共識，但只有一人例外，那就是趕著早上七點上班的內人。因為護理師工作的關係，一大早就要出門上班的她，因為來不及在家吃早餐，我便早起做好早餐給她帶去醫院，同樣時間吃著同樣的早餐，雖然遠距離，但四個人的心卻是緊密連在一起的。

吃早餐是我們全家人起床上班上學的一項重要儀式，因此絕對不能馬虎，更不能省略，吃完早餐後，整個人都充滿了活力，然後再去上班上學，一整天都是精神飽滿。

「老爸！明天早餐吃什麼？」現已國一的小兒子問我。「冰箱只有雞蛋和沙拉，我等會兒去買條土司，明天就吃沙拉蛋三明治吧！」我邊關上冰箱邊回答他。「耶！我最愛吃沙拉蛋三明治了！」小兒子開心地手舞足蹈了起來。

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