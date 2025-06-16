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【家庭plus．銀髮俱樂部】健忘但仍聰明
文／齊威
媽媽因為有巴金森氏症，醫師說要多運動，所以我們特別安排她到健身房運動。
健身房的年輕教練嘴甜臉笑，很得媽媽的歡心。某次，教練指導媽媽舉重，媽媽說太重了，但教練鼓勵媽媽說：「可以的，妳可以的。」媽媽就還是勉強舉了。返家後，媽媽一直覺得腰背疼痛，但因擔心我們怪罪教練，什麼也不說。躺在床上兩、三天，只說天冷不想動。隔了一個禮拜，發現媽媽動一下就唉唉叫，趕緊送醫，才發現是脊椎壓迫性骨折，緊急手術治療。
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媽媽每天吃的藥，雖然我們已經幫她裝成一天一格，並在上面寫上1～7的數字，星期幾就吃幾號格子的藥，但是媽媽還是偶爾會忘記吃。有時候我晚上檢查發現她當天的藥沒吃，就會念她怎麼又忘記吃了。後來，我一回家，媽媽就問我今天星期幾，然後神祕兮兮地回到房間，把門關上。
某一天，我幫媽媽整理房間時，發現一個罐子裡裝了許多的藥，追問之下才知道，媽媽因為害怕我罵她，每天問我星期幾，然後回房間檢查，如果看到那天的藥沒吃，就悄悄放進罐子裡，以免被我發現而挨罵。
我的媽媽雖然健忘但仍聰明，在照護上面，有時候要動之以情，有時候要訴之以理；有時候要鬥智，有時候要撒嬌；有時候她是長輩，有時候又像孩子，但無論如何，她是我最愛的媽媽。
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