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【藝術文化】太平國小博物館揭幕 首檔特展「黃土水與孩子們」開箱《少女》胸像

2025/06/17 05:30

開箱專室內典藏的黃土水珍貴作品《少女》胸像。（記者孫唯容攝）開箱專室內典藏的黃土水珍貴作品《少女》胸像。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕耗時3年精心籌備，太平國小博物館成為全台首座「校園藝術生態博物館」，昨（16）日舉行盛大開幕儀式，文化部長李遠、台北市長蔣萬安、總策畫北師美術館創辦人林曼麗等人揭幕，開箱黃土水的《少女》胸像、《男嬰》等珍貴雕刻作品。太平國小博物館將在7月3日正式對外開放，當天適逢台灣首位雕刻藝術家黃土水130歲冥誕紀念日，別具深刻紀念意義。

太平國小博物館正式開幕，文化部長李遠（左5）、北市長蔣萬安（左4）出席開幕儀式。（記者孫唯容攝）太平國小博物館正式開幕，文化部長李遠（左5）、北市長蔣萬安（左4）出席開幕儀式。（記者孫唯容攝）

知名雕刻家黃土水在日本東京美術學校畢業時，創作出大理石《少女》胸像，1920年捐贈給母校大稻埕公學校，現今為太平國小，藝文界希冀「就地保存」，同時能深化與教育的連結，林曼麗號召各界響應，將舊的蒸飯室改造成為「太平國小博物館」。

開館特展主題為「黃土水與孩子們」，展間設為「低視角」配合孩子高度。（記者孫唯容攝）開館特展主題為「黃土水與孩子們」，展間設為「低視角」配合孩子高度。（記者孫唯容攝）

李遠表示，太平國小融合了生態、美學、教育，希望有一天能在《少女》胸像的旁邊，跟太平國小的孩子們一起上一堂課，然後共同創作一本繪本，「這是我的願望。」

林曼麗認為，融入校園的博物館要從專業性出發，回歸最終目的「教育」，不僅能與太平國小的校園課程結合，也要融入在地社區，發揮公共性。林曼麗也說明，黃土水專室與特展間都是從孩子的視角出發，展品視角「很低」，與孩子們同等高度，讓他們可以無壓力地欣賞作品的各面向。

本館除了有美術作品，同時結合校園生態，「黃土水專室」為《少女》胸像雕塑的常設展間，牆面採圓潤泥牆設計，配合大片玻璃落地窗，可以清晰看見學生每日照料的田園，完美融入展廳；專室外則是宛如三合院「埕」的戶外工坊，重現黃土水雕刻大理石的工作場景，未來學生也能在戶外工坊進行捏陶等課程，落實扎根文化教育。

開館特展主題為「黃土水與孩子們」，串聯「黃土水身邊的孩子們」、「黃土水創作的孩子們」，以及「《少女》胸像與太平國小的百年情誼」，未來每年將規畫兩場特展，包含藝術文化以及生態食農兩大項。

太平國小藝術生態博物館將採預約參觀，今日起開放預約，採取線上實名制報名，每週二、四、六開放一般預約民眾，將開放100位名額，而週一、三、五則是接受特別預約的專場，將有專人進行導覽。

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