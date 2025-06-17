【藝術文化】2025台灣文博8月登場 「水風景」交會多元文化

2025台灣文博會主題「水風景」，藉由台灣川流海島的地理特質展現水生態所孕育的豐沛文化表現。主視覺由楊士慶操刀。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的2025台灣文博會，將於8月2日至11日登場，展區橫跨台北松山文創園區及南港展覽館，規模歷年最大。本屆文化策展以「水風景」為主題，象徵文化如水般自由流動、包容萬象，並反映台灣多元文化的生命力與創意匯聚。

「水風景」不只以台灣水生態投射台灣文化生態的多元面向，也以地理特質為靈感，發展出「接海之島」、「台灣萬水」、「有河之靈」、「穿霧之境」４大主題，從高山雲霧、山林溪流、沿海潮浪到河港交界，呈現水在自然中流轉的意象，亦寓意文化在歷史與社會之中的滲透、擴散與重構。策展概念不僅展現地景與文化的緊密連結，更映照出台灣社會多元共融的文化樣態。

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主視覺由設計師楊士慶操刀，靈感取自李小龍名言「水無形無相」，展現水能自由流動，也能定型，亦能穿石的哲學精神。畫面以波紋為核心，結合多層次藍綠色調，從深邃海洋到清澈湖水與輕盈水霧，營造出流動、互動與包容的意象。動態視覺則從水的流動展開，過渡至地質擠壓的紋理結構，最終匯聚為台灣島嶼的輪廓，完整詮釋文化在變動壓力中生成與重構的過程。

今年文博會也特別強化地方特色展品與工藝選品，位於松山文創園區的「地方特選館」首度集結地方政府推薦的優質文創商品，搭配台灣工藝中心策畫的「工藝選品店」，展現從地景到生活美學的多元詮釋。

此外，「品牌商展」將自8月5日至8月11日於南港展覽館1館登場，主打IP授權、設計品牌與文創商品。今年展會參展品牌數創歷年新高，亦首度推出話題展區「黑潮星樂園」，匯集黑潮文化元素與當代創意實踐。文化部表示，展會期間亦將舉辦多場商務交流與論壇，預計吸引大量國內外買家與觀眾參與。詳詢2025文博會官網。

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