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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台史博FUN暑假 親子輕鬆探索台灣味

2025/06/17 05:30

台史博最火紅的原創互動劇場《戲遊時光》將自7月4日起登場，由專業演員陳韋龍扮演3段不同時期的歷史小人物，帶領觀眾感受歷史洪流中不同的生命故事。（台史博提供）台史博最火紅的原創互動劇場《戲遊時光》將自7月4日起登場，由專業演員陳韋龍扮演3段不同時期的歷史小人物，帶領觀眾感受歷史洪流中不同的生命故事。（台史博提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕講台灣歷史的博物館，要如何成為暑假最有樂趣的玩點？國立台灣歷史博物館將於7月1日至8月31日舉行「一擊棒呀！台史博FUN暑假」系列活動，邀民眾輕鬆探索台灣的歷史與文化。

5梯次免費的「鬥陣來耍咱_ê_故事：歇熱台語營」，6歲以上孩童及家長可共同參與。（台史博提供）5梯次免費的「鬥陣來耍咱_ê_故事：歇熱台語營」，6歲以上孩童及家長可共同參與。（台史博提供）

將接力登場的活動，包括每週二、四舉辦的「叫賣台灣味」互動體驗，重溫古、今攤販的歷史滋味；7月3日將有北市大安國中弦樂團的快閃音樂會；7月4日起，台史博最火紅的原創互動劇場《戲遊時光》登場，將由專業演員陳韋龍扮演3段不同時期的歷史小人物，帶領觀眾感受歷史洪流中不同的生命故事。

7月18日有「故事時光屋」，藉由繪本《會說話的畫》，讓孩子了解畫作修復知識與過程。7月26日有策展與藝術體驗雙活動及1場特展親子導覽，帶領參與者發掘台灣飲食文化的底蘊，並學習線上策展實作；藝術活動則引導孩童用繪畫說故事，創作專屬的「藏話箱」；8月23日壓軸登場的「藝術偵探寫生記」工作坊，參與者將經由觀察畫作細節，學習藝術與歷史的結合，還能帶回屬於自己的創作。

此外，由台博館移師台史博展出的「冠軍之路：台灣尚勇特展」，將於7月15日開展，透過豐富的展品與精采的敘事，重現國家隊的奮戰歷程，向運動員精神致敬。展覽同時搭配台史博人氣小鴨推出「尋找棒球小鴨」活動，人氣小鴨將變身為7款造型吸睛的棒球小鴨，包括TEAM TAIWAN鴨、啦啦隊鴨等，分布於不同展區，活動自7月1日起就展開，參加者完成指定任務後，即可兌換限量小禮物。

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