【家庭plus．親子會客室】遠離SNS 孩子保平安

圖／達志影像

文／欲言

身為一位孩子的母親，我期待孩子身心靈能健康平安成長。

近期閱讀親子天下雜誌報導，指出台灣兒童青少年精神醫學會發表針對全台兩項大型兒少心理健康調查和研究，其調查結果發現，憂鬱症在國小身心症患者已占10%，13～15歲國中生診斷為憂鬱症和焦慮症的比例快速增加；且根據國衛院的研究發現，我國中小學生的身心問題與網路使用高度相關。

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無獨有偶，根據2022年發表的一篇文獻回顧指出，社群媒體（統稱SNS）的使用與兒童和青少年憂鬱、焦慮、睡眠障礙、自我形象扭曲、網路霸凌與上癮等問題高度相關。其中，「臉書憂鬱症」（Facebook Depression）甚至成為專有名詞，指的是長期使用臉書所帶來的社交焦慮、自我否定與孤立感。

臉書以按讚數、追蹤人數等指標強化了「比較文化」，自尊心尚未穩固的孩子而言，容易引發焦慮與自我價值低落感。許多青少年甚至表示，他們會因為在社群媒體上的發文無人關注，感到被忽略、冷落，進而出現退縮甚至憂鬱傾向。除此之外，由於社群網路的平台會不斷推播廣告，令使用者延長在平台瀏覽的時間，這無止盡地占據了兒童和青少年的注意力。更令人擔憂的是，社群平台上存在不少不當內容，包括暴力、性暗示廣告與不實資訊，深深影響兒童與青少年的身心發展。

隨著網路科技的發展，社群媒體（SNS）已逐步滲透兒童與青少年的日常生活，在數位世代要完全杜絕孩子接觸社群媒體並不容易。當孩子因為同儕使用而被鼓吹加入，誤以為社群網路單純在促進同儕「互動」與「連結」，但因為不察它們潛藏諸多影響兒童與青少年的心理與行為風險，著實教人憂心。

家長應審慎地決定是否讓「身心狀態」和「自我價值感」尚未成熟的兒童與青少年使用社群網路。與其提早讓孩子進入充滿虛假的比較、競爭，以及虛假形象的網路世界，我們應該支持孩子在「真實」與「安全」的環境，先穩定地學習認識身邊人事物、建構自我，再學會如何篩選、汲取網路世界的功能。

孩子的身心發展，需要我們溫柔而堅定的守護。當科技、網路、AI的變動與發展快到我們在還不知道利弊得失下，就被這渲染的浪潮帶著大量使用，卻不知道它究竟在心理健康、行為認知上，對我們甚或下一代帶來什麼改變。也許，我們該省思是否此時，應該共同按下暫停鍵，在科技飆速、社群網路發達的時代，守護孩子穩穩地長大。

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