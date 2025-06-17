【家庭plus．香草隨食札記】台灣藜 旺盛生命力

台灣藜營養密度高，有「台灣紅寶石」美稱。

文、圖／蔡以倫

一年前，一時好奇，買了包「台灣藜」種子試種。沒想到發芽率驚人，翠綠蓬勃、生命力旺盛。隨後移植淡水香草園，雖然那年植株不高，依然頑強開花，結出紅、黃、橙色果實串，璀璨華麗。種子成熟轉黑落地，不久竟又再度萌芽，在園中全年重生，默默地譜寫「生生不息」的故事。

今年春末夏初，氣候終於對盤。一株株台灣藜在陽光下拔地而起，竟比人高。風吹搖曳，如同整片彩虹浪潮，明豔動人。飽滿穗頭因重量微垂，宛如謙遜長者，內斂沉靜、曖曖含光。台灣藜迅速適應環境，依循自己節奏成長、開花、結果，展現堅韌生命姿態。

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台灣藜，又稱紅藜，是台灣原生作物，早期原住民常與小米一同煮食或釀酒。不僅色彩鮮豔，它更是「超級食物」。營養密度高，富含蛋白質、膳食纖維與礦物質，花青素與多酚成分則提供強效抗氧化力，延緩老化、促進健康，因此有「台灣紅寶石」美稱。

台灣藜具有低升醣特性，容易煮熟，無論是加入飯中、熬粥、烘焙麵食，甚至撒在沙拉裡，都是極佳組合。對需要控制血糖、注重飲食品質的人來說，台灣藜都是優質選項。

果穗成熟後可整串採下風乾，脫殼食用。需注意外殼含皂素，具微毒性，應避免攝取過量。若嫌脫殼麻煩，也可將果穗倒掛風乾，仿原住民習俗製成飾物，點綴家居。

香草園裡一旦種過一季台灣藜，之後就很容易與新苗「不期而遇」。我總捨不得像除雜草將其拔除。因為我知道，不久後園中便會再次盛開彩虹般花穗，喜悅且療癒。這片土地上，有許多被曾遺忘的原生植物，總在不經意間提醒我們，真正的生命力，其實從未遠離。（作者為淡水香草街屋主人）

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