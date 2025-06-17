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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】努力廚藝 期待家人給讚

2025/06/17 05:30

努力廚藝 期待家人給讚努力廚藝 期待家人給讚

文／心玲

職業婦女的我，廚藝向來不精進，菜肴只求熟透可入口，滿足營養均衡就好，多年來難為了老公與兒女，口味上從不挑剔。想來也許家人的配合，造成我不曾稍稍長進些。

有機會在同事家廚房，見識到做菜的精準到「味」，一樣的柴米油鹽，卻能幻化成無限可能，神奇得很。見她從挑選食材，刀工講究讓肉品逆絲切剁使口感輕盈，或算準醃漬入味時間，分秒必較；入鍋的油量、油溫控制恰當，炸物在鍋中發出細微滋滋聲，已帶動馥郁香氣沁入鼻孔，讓自己的胃頓時空虛而食欲高漲，這麼奇特的力量，我好像沒有發揮過，深感汗顏。

我的個性較為急躁，凡事講求效率，困難在無法說服自己，要花很多時間待在熱氣蒸騰的廚房揮汗做菜，然後只消短短時間吃完，拍拍屁股走人。所以繁複的做菜程序，對我是考驗耐性，因此，我家廚房一直缺少傳香十里的作品。

最近，我開始想要為親愛的家人破除心理障礙，試著從簡單的炸雞蛋豆腐做起，廚藝必須是用心與興趣，加上反覆練習，才能累積精湛的成果，期待克服困難的我，很快能看見家人品嘗為他們做的餐點後，驚奇滿足的表情。

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