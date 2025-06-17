【自由副刊】 黃岡／生長痛

◎黃岡

◎黃岡

．

1

立可白，寫字塗鴉

穿心箭，妳的

和我的名字

有時，在同一把傘下

有時，在同學的耳語中

相傳，我和妳淋的是同一場雨

．

木頭桌椅，互相傾軋

地殼隆起變形，乳頭訴說

我們的心事，小木椅又拉近了距離

兩顆頭顱大大方方靠近

徜徉泥火山，板塊碰撞

我們微微隆起的襯衫

．

2

我的身上長出了意志的河谷和森林

無限延伸的雙腿，褪去了鱗

向上拔高的丘陵，活火山泥丘

腋彎盛滿了水，柔邊的肌骨

夏蟬的羽翅，曬乾了冬季的霧霾

屬於我的生長痛，在孩子的靜脈中流竄

．

如果我知道，這就是一生一次的蛻變

孩子睡著了會偷偷長大

我將睡得更沉些

即使全身的骨骼都在咯咯作響

都想衝破這層肉身皮膚

意志的形狀，浩瀚並有無限可能

．

3

我真切急待的意志無法轉化

的切膚之痛

當生長板長滿長好

我短短的旅程便戛然而止

腿股和手臂淺嘗初放的喜悅

便擱淺在灘

而我的手指來不及抽長

遼闊的意志被塞進了

小小的一個身體架子

．

我痛的不是生長本身

是身不我予

頭頂的空氣太過寂寥

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