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【自由副刊】 黃岡／生長痛
◎黃岡
◎黃岡
．
1
立可白，寫字塗鴉
穿心箭，妳的
和我的名字
有時，在同一把傘下
有時，在同學的耳語中
相傳，我和妳淋的是同一場雨
．
木頭桌椅，互相傾軋
地殼隆起變形，乳頭訴說
我們的心事，小木椅又拉近了距離
兩顆頭顱大大方方靠近
徜徉泥火山，板塊碰撞
我們微微隆起的襯衫
．
2
我的身上長出了意志的河谷和森林
無限延伸的雙腿，褪去了鱗
向上拔高的丘陵，活火山泥丘
腋彎盛滿了水，柔邊的肌骨
夏蟬的羽翅，曬乾了冬季的霧霾
屬於我的生長痛，在孩子的靜脈中流竄
．
如果我知道，這就是一生一次的蛻變
孩子睡著了會偷偷長大
我將睡得更沉些
即使全身的骨骼都在咯咯作響
都想衝破這層肉身皮膚
意志的形狀，浩瀚並有無限可能
．
3
我真切急待的意志無法轉化
的切膚之痛
當生長板長滿長好
我短短的旅程便戛然而止
腿股和手臂淺嘗初放的喜悅
便擱淺在灘
而我的手指來不及抽長
遼闊的意志被塞進了
小小的一個身體架子
．
我痛的不是生長本身
是身不我予
頭頂的空氣太過寂寥
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