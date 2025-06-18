【藝術文化】文化部推台灣表藝國家隊 「台美藝起來」7月起北美洲巡演

AIT處長谷立言（左3）指出，感謝文化部持續支持傅爾布萊特藝文專業人才獎助等計畫，以及美國跟台灣之間堅持的夥伴關係，文化部長李遠（右3）則表示，文化交流是台美維持良好關係的關鍵。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部有各式各樣推介台灣表演團隊站上國際舞台的跨國合作或補助案，但很罕見能串聯成一股強大的國家隊聲勢，因此，當文化部昨（17）日端出「台美藝起來！」聯合記者會，說明今年下半年有5支台灣優秀表演團隊將前進北美洲進行近30場巡迴演出時，壯盛的陣容讓人眼睛為之一亮，美國在台協會處長谷立言、學術交流基金會執行長那原道都親自出席，送上祝福。

翃舞製作於記者會中演出《羽人》精采片段。（記者凌美雪攝）

5支團隊分別是，「布拉瑞揚舞團」將率先自7月起，前往美國、加拿大等6個不同的藝術節慶與特別演出，其中，7月下旬登場的美國麻州雅各枕舞蹈藝術節，「黃翊工作室+」也受邀演出6場；緊接著，編舞家劉奕伶將於9月帶2位舞者赴紐約參加秋季舞蹈節；「雙子打擊樂團」將於11月赴美進行3地巡演；最後則是前日剛獲荷蘭「RIDCC」4項大獎的「翃舞製作」，將於11、12月期間，赴美國、加拿大7城，進行10場巡演。

請繼續往下閱讀...

左起為編舞家布拉瑞揚、劉奕伶、黃翊。（記者凌美雪攝）

這個名單有個很重要的特色，就是這些團隊或藝術總監都不是第一次踏上國際舞台，也不是像初次通過徵選參加亞維儂或愛丁堡等藝術節的「新銳」，如果說雲門舞集或朱宗慶打擊樂團是台灣品牌團隊的標竿，這幾個團隊的實力應該就是被看好已有潛力晉級的中堅分子。

尤其「布拉瑞揚舞團」今年首度成為台灣品牌團隊，是7個獲選團隊中唯一新鮮人，藝術總監布拉瑞揚本身出身雲門舞集，也曾赴紐約研習並與美國知名瑪莎．葛蘭姆舞團合作過，可說已是一個非常具國際視野的舞蹈家，但他始終認為應該要先回到部落吸收更多養分，才能更堅定地成為自己，繼而走向世界。他的舞團成立至今第10年，如今有機會率團走上國際舞台，他坦言，「好像是美夢成真，也是夢想實踐。」

2010年成軍的「雙子二重奏」，一直以來都是以台灣為出發點，在歐美打擊樂壇嶄露頭角，2023年獲選美國國務院「中央舞台」（Center Stage）第6季巡演計畫的受邀藝術家，成功在華府甘迺迪藝術中心及偏鄉地區交流。累積多年海外演出的經驗，雙子打擊樂團昨天以木琴及鼓組演奏巡演樂曲的片段，在富有東方元素及台灣青年生猛活力的特質裡，已明顯展現出更強大的文化自信。

「黃翊工作室+」藝術總監黃翊則說，將於「麻州雅各枕舞蹈藝術節」演出的作品《墨》，結合了他所擅長的科技語彙以及書法家董陽孜的字，他說，一路以來他的作品深受台灣科技、多元文化及創新精神的滋養，此次巡演他將帶著這份台灣的文化與創意到美國，與來自世界各地的朋友交流。

文化部長李遠致詞時表示，文化部今年度的表演藝術預算被刪減2,000萬，相當於影響40個團隊的出國計畫，「但是我們拚了命不希望減少團隊的出國機會。」雖然補助被限縮，文化部與所屬外館都持續努力帶領台灣的團隊加入國際相關藝術協會與組織，並邀請美國策展人來台，「希望讓更多團隊走出去，更被世界看見。」李遠也特別感謝谷立言一直鼓勵台灣藝術家繼續努力，為台美文化交流維持很好的關係。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法