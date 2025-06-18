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【藝術文化】翃舞製作傳捷報 《推拉》榮獲荷蘭「RIDCC」4項大獎

2025/06/18 05:30

翃舞製作《推拉》在2025 RIDCC榮獲4項大獎，FORM創意總監Paul Selwyn Norton（左起）與賴翃中及其團隊合影。（Photo by_ Marco de Swart，翃舞製作提供）翃舞製作《推拉》在2025 RIDCC榮獲4項大獎，FORM創意總監Paul Selwyn Norton（左起）與賴翃中及其團隊合影。（Photo by_ Marco de Swart，翃舞製作提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕翃舞製作於昨（17）日文化部「台美藝起來！」記者會中，呈現了代表作《羽人》精采片段，但藝術總監賴翃中卻沒有現身，原來是到荷蘭領大獎了。賴翃中於線上對記者表示，他的雙人舞作品《推拉》，參加今年鹿特丹國際雙人舞編舞大賽（Rotterdam International Duet Choreography Competition，RIDCC），從全球415件作品中入選決賽，榮獲12個獎項中的4項大獎。

其中，「NDT合作夥伴獎」將使賴翃中成為首位為世界前3大舞團荷蘭舞蹈劇場（NDT, Nederlands Dans Theater）編舞的台灣編舞家；其次是澳洲「FORM Dance Projects 合作夥伴獎」，將展開為期3年的合作；「Codarts Rotterdam合作夥伴獎」則是為Codarts Rotterdam大學舞蹈學院編舞，於荷蘭巡迴演出；而「TanzLabor ROXY Ulm合作夥伴獎」更將依據編舞家與其團隊需求量身打造，提供ResearchLab駐村計畫。

對於成為台灣首位，也是RIDCC歷年來少見的多獎得主組合，賴翃中說，「這不僅是我的個人榮耀，更是我對『台灣的身體』與文化語彙能在國際上被看見的堅持。」

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