【藝術文化】林顯宗「藝遊人生」油畫展 巨幅〈奇萊山〉登場

林顯宗〈孕育大地之母—奇萊山〉油彩、畫布，290 × 530公分。2012。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由創價美術館主辦的「藝遊人生—林顯宗油畫世界」特展，呈現藝術家林顯宗豐富的島嶼寫生作品，以及靜物、肖像、人體等多元題材的油畫，共計展出35件創作。自5月21日起至9月20日，於創價美術館至善館展出。

展覽展出林顯宗35件創作，呈現其一生畫路。（記者董柏廷攝）

創價美術館表示，林顯宗於1933年出生於宜蘭蘇澳，19歲隻身前往台北，進入張義雄的「純粹美術班」習畫，並在美術設計工作之餘勤勉創作。他陸續向李石樵、楊三郎學習，逐步確立了個人用色濃厚、追尋自然寫生的創作風格。自1984年起，林顯宗的作品屢獲台陽美展、全國油畫展等多項肯定，自此成為全職畫家。

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本次展覽分為兩大主題，「台灣行旅」與「人間有情」。在「台灣行旅」展區，自1983年發現山城九份後，他沿著金瓜石、淡水、野柳、宜蘭、恆春、蘭嶼、馬祖等地進行寫生，藉由油畫描繪台灣的自然風光，並賦予其個人主觀色彩，詮釋他對台灣鄉情的感動與活力。展中的亮點之作，是寬達5公尺的巨幅油畫〈孕育大地之母—奇萊山〉，林顯宗以巨型800號畫布，磅礴呈現奇萊山主峰及其山脈陡峭奇特、剛烈威猛的一面。

在「人間有情」展區，他透過自畫像刻畫自己不同時期的容顏與內在情感的轉變，並細心觀照生活中人與人之間的互動，用作品抒寫關懷。此外，日常生活的靜物，尤其是花卉，更能讓觀眾從畫作中感受到他對生命細膩的觀察與熱愛。

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