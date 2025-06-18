自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】林顯宗「藝遊人生」油畫展 巨幅〈奇萊山〉登場

2025/06/18 05:30

林顯宗〈孕育大地之母—奇萊山〉油彩、畫布，290 × 530公分。2012。（記者董柏廷攝）林顯宗〈孕育大地之母—奇萊山〉油彩、畫布，290 × 530公分。2012。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由創價美術館主辦的「藝遊人生—林顯宗油畫世界」特展，呈現藝術家林顯宗豐富的島嶼寫生作品，以及靜物、肖像、人體等多元題材的油畫，共計展出35件創作。自5月21日起至9月20日，於創價美術館至善館展出。

展覽展出林顯宗35件創作，呈現其一生畫路。（記者董柏廷攝）展覽展出林顯宗35件創作，呈現其一生畫路。（記者董柏廷攝）

創價美術館表示，林顯宗於1933年出生於宜蘭蘇澳，19歲隻身前往台北，進入張義雄的「純粹美術班」習畫，並在美術設計工作之餘勤勉創作。他陸續向李石樵、楊三郎學習，逐步確立了個人用色濃厚、追尋自然寫生的創作風格。自1984年起，林顯宗的作品屢獲台陽美展、全國油畫展等多項肯定，自此成為全職畫家。

本次展覽分為兩大主題，「台灣行旅」與「人間有情」。在「台灣行旅」展區，自1983年發現山城九份後，他沿著金瓜石、淡水、野柳、宜蘭、恆春、蘭嶼、馬祖等地進行寫生，藉由油畫描繪台灣的自然風光，並賦予其個人主觀色彩，詮釋他對台灣鄉情的感動與活力。展中的亮點之作，是寬達5公尺的巨幅油畫〈孕育大地之母—奇萊山〉，林顯宗以巨型800號畫布，磅礴呈現奇萊山主峰及其山脈陡峭奇特、剛烈威猛的一面。

在「人間有情」展區，他透過自畫像刻畫自己不同時期的容顏與內在情感的轉變，並細心觀照生活中人與人之間的互動，用作品抒寫關懷。此外，日常生活的靜物，尤其是花卉，更能讓觀眾從畫作中感受到他對生命細膩的觀察與熱愛。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應