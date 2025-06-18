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【自由副刊】 林水福／日本最後的飄泊詩人山頭火

2025/06/18 05:30

圖◎阿力金吉兒圖◎阿力金吉兒

◎林水福 圖◎阿力金吉兒

一 日人偏愛作家的私生活

1994年，我留職帶薪休假，又申請到日本交流協會的獎助，得以客座研究員身分，回到母校東北大學從事研究。

那一年大江健三郎獲得諾貝爾文學獎。公布之後，幾家電視台連日採訪報導大江，焦點不是大江的文學，而是他智能障礙的兒子大江光。患癲癇的大江光是作曲家。出席演出時，有時癲癇會突然發作，如何處理？報導著重在大江跟他兒子的相處情形，家人如何照顧大江光等。這些私生活一再被重複報導，與介紹大江文學的部分相比較，實在過於偏重。讓人覺得彷彿大江光就是大江文學的重心。

沒錯，大江以兒子為素材寫成一部私小說《個人的體驗》。然而，就整部大江文學的版圖而言，這部小說不過是一小塊，無論如何不足於「映照」大江文學的所有特色與豐碩。

換個角度來看，電視媒體的報導焦點集中在「私生活」，以及私小說《個人的體驗》的創作，如果再將日本近代源遠流長的私小說──葛西善藏、牧野信一、嘉村礒多、宇野浩二、梶井基次郎、太宰治、「第三新人」等──納入思考視野，那麼，日本人過於（？）重視「私生活」的情況，似乎就可以理解了。

二 飄泊──作家私生活中最重要的因素

日本名和歌詩人石井辰彥，1995年在日本文學學術雜誌《國文學》寫道：

「現在有個名叫種田山頭火的俳人。他的幾首俳句，膾炙人口已久。即使小學生，也能夠背得他的一、二句代表作。現在的山頭火可說是受到國民支持的俳人之一吧！」又說：「山頭火的人氣是巨大的。近代的俳人之中，說他的知名度第一，絕不誇大。即使名詩人正岡子規或高濱虛子，也要讓他三分。」

正岡子規（1867-1902）曾大量喀血，寫下《病床六尺》、《仰臥漫錄》記述生病情狀、心境的作品。他的私生活，稱得上悲慘。而高濱虛子（1874-1959，獲文化勳章）一生中的負面評價，只有一件，那就是他與同為俳人的河東碧梧桐感情非常好，而當碧梧桐生病住院時，虛子卻趁虛而入，與碧梧桐的未婚妻關係密切，有了不名譽的醜聞。

這二人的「私生活」遠遠不及山頭火。

山頭火的悽慘私生活是：母親投井自殺，經營酒廠的老家破產、姊姊早夭、弟弟自縊而死、自己因精神衰弱而從早稻田退學、又與妻子離婚、出家當和尚，以行乞化緣為生。這般悽慘的人生，足於吸引大量讀者的同情與關注。

他的自由律俳句，是與他的「私生活」相似的「文學」。山頭火自己也說：「沒有像俳句般離不開作者的文藝。一句一句刻畫著作者的臉。如果不了解他的臉，就不能真正了解那一句俳句。」也印證了，他的俳句與作者私生活的密切關係。

形塑山頭火「私生活」的各種要素中，特別重要的因素，簡言之，是「流浪」、也就是「飄泊」。

三 山頭火繼承了傳統飄泊詩人的衣缽

日本俳聖松尾芭蕉最有名的紀行文《奧之細道》，序章開頭：「日月者百代之過客，來往之年亦為旅人。古人多死於旅途，予亦不知從何年起，如片雲受風之邀，飄泊之思不止。」

顯然是模仿李白〈春夜宴從弟桃花園序〉，「夫天地者，萬物之逆旅也，光陰者，百代之過客也。而浮生若夢，為歡幾何？」

1689年3月27日，芭蕉由門人曾良等陪同，從江戶出發到日光，經白河，入伊達藩領地，抵仙台，遊鹽釜、松島、石卷，到平泉、金澤，又到福井，最後抵岐阜縣的大垣。全程約兩千四百公里，歷時七個月。這趟旅程的遊記，1702年由門人整理問世，即為《奧之細道》。

芭蕉私淑西行、宗祇、杜甫、李白，四人皆客死他鄉。西行（1118-1190）五十歲時有四國之旅，弘法大師舊跡巡禮。六十九歲時有奧州，重建東大寺的化緣之旅。奧州，即陸奧國，今之福島、宮城、岩手及秋田東北。最後客死河內弘川寺。

宗祇（1421-1502）有幾次大旅行，客死箱根湯本。

而種田山頭火，就日本文學史而言，繼承了「飄泊大詩人」西行、宗祇、芭蕉的衣缽，可稱為「飄泊詩人」。

如上述，山頭火這般悽慘的「私生活」，對日本人來說是值得「讚歎」的。他是徹底的飄泊者，飄泊這行為本身，就可以是詩。所謂「飄泊的詩人」在日本就是「活在詩中的詩人」。

四 與私生活關係緊密的俳句

「頭頂炎天，托缽向前。」山頭火出家後過著行乞的日子。他給老師萩原井泉水的信中說：「我只是走路、走路、只是走路、感覺走路可以解決一切。」又在日記裡寫道：「行乞非如行雲流水不可，稍一停滯，馬上亂了……靠施捨的食物活下去，像樹葉飄落，像風吹，有緣就停步，無緣則離去，不達到這境界為何而行乞？還是要一步一步到達。」

可見對山頭火而言，行乞既是維持生命的必要手段，同時也是一種修行。

山頭火出家後，修業精進的方法不是禪門常見的坐禪，而是自己命名為「徒步禪」的「行乞」之旅。雖然曾經定居過「三八居」、「其中庵」、「風來居」、「一草庵」，但是，時間都不長；可以說他的下半生都在「行乞」之旅中度過。

「且讓蜻蜓我笠停，伴我一路行。」寂寞旅途中，不意間一隻蜻蜓停在斗笠來作伴，增添一絲暖意與樂趣。

照片中常見山頭火，身穿墨染法衣，肩披袈裟，頭戴斗笠，一手持錫杖，一手托缽，這是他的造形。

「孑然背影，初冬暮雨緩步行。」這是山頭火象徵生涯的名句，題為「自嘲」。這首俳句的前言寫道：「昭和6年，努力落腳熊本，卻無法久住。又從這一旅途到另一旅途，繼續行旅。」

那天的《行乞記》寫道：「昨夜，下雪。山上的雪皓皓光亮讓女人感到寂寞。」「心情不舒坦，從十一時至一時為止行乞，然後，泥濘中往久留米而去。」

「今日亦竟日從風中行來。」1932年4月20日的行乞記，山頭火寫道：「對於風，真的傷腦筋……行乞相很好，像風。我反省，我沒有受供養的資格，被拒絕是當然的。有這樣的諦觀當行乞。行乞，成了修行。」

山頭火對於大風吹拂感到困擾，但是，行乞相，像風一樣無拘無束。「在風中行走」，意味著山頭火不僅從自然現象，也從精神面捕捉風。

「旅途已孤寂，寂寞寒風何吹急？」這首俳句同樣是1932年、7月1日寫於山口縣川棚溫泉。山頭火，離開觀音堂外出過著行乞的流浪生活。在廣島、北九州四處行乞之後，想結庵定居。本來選定川棚，然而，當地居民不同意，也找不著在地人當保證人，不得已作罷。在這種情況下，心情本已寂寞悄然，寒風又吹，才有此作。

上述這些俳句，很明顯作者山頭火就在句裡，從他的日記或《行乞記》，可以了解作俳句的「私生活」背景。「私生活」與俳句一起欣賞，倍覺有趣。

五 山頭火俳句的特色

1．與自然合而為一

「葉落飄飄，樹亦醉了。」樹木不喝酒，如何會醉？當然是作者醉眼惺忪，看樹葉隨風飄搖，認為樹木跟自己一樣也醉了。

「房檐雨滴聲亦老。」房檐雨滴，會因雨量的多寡而聲音不同，但不會老去。覺得雨滴聲老了，其實是感覺自己老了。

「寒雲，匆匆疾行。」有風，雲行，或許匆匆；寒雲，則完全是作者主觀的感覺，投射到自然景物，融合而為一。

2．以第一人稱敘述的映象

有學者指出山頭火的俳句接近電視、電影等現代映像的描寫；此外，可以發現他有些俳句是以第一人稱現在進行式描寫的。例如：「緩步慢行，蕗蕎花來相迎。」（あるけばふきのとう）

山頭火在日記中說：「俳句於我而言，是生活。作俳句之心，是我活著的源泉。」又說：「作俳句之道，即成佛之道。享受俳句，創作俳句，對我來說就是體味人生，深化人生。」植物花草，無一不可入詩（俳句）。

這句簡潔的表現，描繪了早春原野常見的低著頭、宣告春天來臨的蕗蕎樣子。可說極為接近映象的世界。「緩步慢行」，讀者眼前浮現的是孤獨旅人踽踽獨行的形姿。而他移動的前方，廣闊的蕗蕎情景擴展開來。

再看：「竹笠一聲響，竟是山茶花落英。」1933年4月4日，這一天山頭火的行乞路程只有三里，雨後陰，天空放晴，腳步不由得輕快起來。這時，巴搭一聲，有東西掉落在竹笠上，一看腳下，竟然是紅色的山茶花。日本的山茶花種類繁多，花的顏色有紅色、白色。花朵的大小，因品種不同，差異甚大。託付植物的俳句，讓人濃厚感受到藉著動作加情景所醞釀出來的映象世界。

山頭火代表句之一的：「鐵缽響叮咚，冰霰落其中。」鐵缽是接受施捨的容器，對山頭火而言，也是行乞生活的象徵。然而，手都快要凍僵的鐵缽，落入的不是施捨的米飯，而是發出叮咚響的小冰塊的霰！

讀者無意識之中，會產生流浪僧人→行乞的行姿→鐵缽→冰霰，像物語式的展開，映象極為鮮明的一句。

3．同音反覆的運用

同音的反覆使用，在意義及韻律上產生多層詩的效果。例如：「緩步慢行郭公聲，疾步速行亦郭公。」（あるけばかつこういそげばかつこう）杜鵑鳥，叫聲如郭公，因此也叫郭公。1936年5月15日，山頭火在日記裡說：「第一次聽到杜鵑鳥啼，旅情一新。」在俳句集《草木塔》，山頭火說：「去年到東北地方旅行，對郭公之多感到驚訝，盡情聽牠的聲音。在信濃路第一次看到牠。」讀這首俳句「緩步慢行郭公聲，疾步速行亦郭公」，彷彿眾多郭公就在身旁，有如置身於郭公的王國之中。

再看：「行乞一路走不停，曼珠沙華開熒熒。」（歩きつづける彼岸花さきつづける）

從原文很容易看出同音反覆「つづける」。讀者眼前出現盛開的曼珠沙華，一路蜿蜒展開的情狀。

膾炙人口的一句：「拔來又拔去，拔掉雜草執著意。」（ぬいてもぬいても草の執着をぬく）

「拔來又拔去」，「拔」的動作重複，自然表現出草的強韌，也就是「執著」，與底下的「執著意」，不僅意思密切相連，且富韻律感。

4．善用擬聲詞．擬態詞

日文的擬聲詞．擬態詞較難翻出原文的韻味。因為中日文對同一動物的叫聲或狀態使用的擬聲詞．擬態詞往往差異很大，有時甚至覺得二者之間，完全不像。（當然也有少數相近的，如狗吠聲，中日文幾乎一樣。）

「酒醉飄飄然，飲水味甘心甜。」（へうへうとして水を味わふ）

「へうへう」這裡有雙關語的作用，酒醉的飄飄然與喝水的擬聲詞。

「葉落飄飄，樹亦醉了。」（ほろほろ酔うて木の葉ふる）

「ほろほろ」是微醺狀態的擬態詞。山頭火舉酒醉的擬態詞有「ほろほろ、とろとろ、どろどろ、ぼろぼろ、ごろごろ」，中文似乎沒這麼多用於酒醉的擬態詞？

山頭火以全身捕捉到風聲、水聲、鳥叫聲，以擬聲詞．擬態詞表現它們。許多用法是他獨創的。意外地，他是「自然」產生的技巧派俳人。

雖說「私生活」也是山頭火文學的一部分，但如上述「與自然合一的情境表現」、「以第一人稱敘述產生的映象」、「同音的反覆」、「善用擬聲詞．擬態詞」等的技巧，使他的俳句醞釀出獨特的味道，吸引了廣大的讀者。而在現在交通資訊各方面發達的情況下，即使作家徒步旅行數個月，也不會給人飄泊的感覺，所以山頭火無疑是日本最後的飄泊詩人！●

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