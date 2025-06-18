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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《她在雨裡站，他從霧中來》

2025/06/18 05:30

《她在雨裡站，他從霧中來》 潘秉旻著，允晨文化出版《她在雨裡站，他從霧中來》 潘秉旻著，允晨文化出版

潘秉旻著，允晨文化出版

潘秉旻（1991-）首部散文集收錄三十餘篇作品，從生活的破碎處出發，圍繞成長經歷、家庭記憶，重構一段段未竟的親密對話。他不迴避生命中的病痛與脆弱，不將其浪漫化，而是以一種克制的語調，慢慢描繪劫後與餘生。尤其他書寫因車禍而半身不遂的母親，以及後來罹癌離世的父親，更以貼近土地與勞動階層的視角，將鄉間日常與家庭生命史交織成一幅情感圖譜，甚至常見他將兩種語言交錯――一是作者慣習的中文腔氣，另一是父母輩慣用的台語氣口，兩相合綰，語言雖不同，但心意卻相通。全書語調平實、敘述真切，沒有矯飾的修辭，更多的是誠懇與理解，同時具備斯文質地，常見他在古人的詩句中，借語釋懷，安頓當代情感，沉重不致鈍重。潘秉旻書寫的不只是創傷現場，亦是一座關於記憶、悔意與愛的靜默地景，在濛濛水氣與日常軌跡中緩緩顯影，教人領悟，釋懷與承擔是一體的兩面。（莓姬）

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