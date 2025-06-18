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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．銀髮俱樂部】年長 別把禮貌丟了

2025/06/18 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／丘引

我們回台灣時很喜歡去新北投泡溫泉。泡溫泉對長者的健康有幫助，可能是疏通身體經絡關係。這次去台北市的公共室外溫泉，那也是我們最熟悉的溫泉池，因為是戶外，空氣流通，又可以和許多長者相遇，聽他們聊天，也有不少外國旅客會去泡溫泉。

泡完溫泉，在洗手間外面穿鞋子。因為是冬天，天氣寒冷，所以大大小小的衣服很多。我就把包包和衣服放在椅子上，再一邊穿鞋子。有一對七十幾歲的夫妻此時要來泡溫泉，那個女人對我喝斥：一個人怎麼可以占那麼多位置？

我趕緊道歉，並急忙把東西挪移到一個角落，讓她有地方更換。但她並不死心，繼續破口大罵，教訓我。

我很訝異這是什麼世界？她是認為年紀比我大，就可以在公共場合罵人？還是她在家裡罵習慣了，出來到外面也沒調整，任意罵人？

這使我想起台北捷運上發生年輕人和老年人搶博愛座對罵的事件，少數的老年人上車沒找到座位，就罵年輕人不識實務、不禮貌、不讓座。他們口口聲聲說年輕人年輕力壯，沒資格坐博愛座。這讓年輕人很生氣，說他們也會有生病的時刻，人家都表明了身體不舒服，難道不可以坐博愛座？

香港也同時發生類似事件，老年人強拉年輕人起來讓位。韓國、新加坡、馬來西亞也一樣有發生博愛座事件。

這樣的事件不太可能在西方發生。因為西方的老人不敢這樣明目張膽地罵年輕人，或者更實在的說，他們表現都很紳士淑女，說話也是輕聲細語，少有潑婦罵街的現象發生。如果碰到我在溫泉的事件，通常都會禮貌性地說：「抱歉，我需要一個地方可以更換。妳介意挪個位置給我嗎？非常謝謝妳。」被要求者通常也是禮貌地回覆，「沒問題，請便！」這是基本禮儀，人人都懂，即便是3歲孩子也會這樣做。

可是，在講究儒家文化的國家，人的地位有尊卑，由上而下，而非人人平等。因此，造成長輩吆喝，年輕人得遵從的不合理現象。久而久之，老年人對年輕人不講禮貌、不講禮節，好像是只要到達一定年紀，愛怎樣就可以怎樣。但這個世界不是只有老人，是所有年紀的人生存的空間。

進入AI時代，年輕人手指一滑，就比年長者厲害太多了，他們不出門就可以了解這個世界，相反的，跟不上AI、跟不上科技的長者，只活在自己的小圈圈。因此，奉勸所有的年長者要學習禮貌，有禮對人，「請問少年家，這個我不懂，請教教我好嗎？」

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