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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】真的 我是假的

2025/06/18 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

多年前的電影《成為約翰馬可維奇》，描述有人發現一個通道，進入後，就可以成為約翰馬可維奇15分鐘。在那15分鐘內，「我」就可以擺脫原來「我」的那些侷限，盡情地變成另一個人。

這樣的想像，許多人必定擁有過。因為這一世「我」就活在「我」的體內，受到眼耳鼻身口意的種種限制，「我」以為的世界就是「我」看到聽到感受到的範圍，「你」不能成為「我」，我不能變成「你」。

疼痛是區辨「我」和別人的一個指標。就算親如父子，當兒子的腳趾罹患蜂窩性組織炎，我們只能觀察症狀，帶兒子去敷藥吃抗生素，卻不知道兒子的疼痛程度。

有時候，「我」活在這個軀體內日漸老去，我很想知道住在兒子軀體內那個「我」的真實感受，就是透過兒子的眼睛去看，通過兒子的耳朵去聽到一些做為「爸爸」的「我」所聽不見的聲音。

日本有位禪師說，每次一個人離開時，世界就毀滅一次，因為那個「我」體驗的世界從此不在了。每個「我」都是短暫幻滅的，於是佛家就說，「宇宙只是心的顯現」。

在一個虛幻的時空裡談親子關係，「我」和「我」間的鴻溝永遠無法跨越，這個被賦予了一個名字的「我」，只能盡可能的陪伴，對彼此都好，善待每個「我」也等於善待自己。

當困在兒子軀體內的「我」，懂得過來拉爸爸這個「我」的手，喊我一聲，這樣的父子，天涯也是雲煙。

人本心理學家卡爾‧羅傑思提出「當事人中心治療」，其實就在點明，把每一個「我」都當作中心。羅傑思說：「當我更願意接納我自己時，我也發現，我也願意允許你成為你自己，並接受伴隨的所有事物。」

我們遲早要醒悟，這個「我」是假的，即使如此，我也更願意在短暫的時光內，愛我的火星小孩。

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