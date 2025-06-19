【藝術文化】馬友友一人一琴獻最純粹之音 9月啟動亞巡9/22唯一台北場

睽違3年重返台北，馬友友9月啟動亞巡。（Photos by Austin Mann，MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕大提琴家馬友友即將啟動亞洲巡演，預計9月17至25日陸續造訪福岡、名古屋、東京、新加坡等地，並於期間的9月22日特別重返睽違3年的台北（2023年只在高雄衛武營），於國家音樂廳進行台灣唯一1場演出，將為樂迷獻上1場橫跨東西、融合古典與當代的獨奏音樂會。

主辦單位牛耳藝術公布此次音樂會曲目，包括巴赫第1、第5與第6號無伴奏大提琴組曲；另搭配趙季平《草原之夏》、喬治．克倫姆《大提琴奏鳴曲》以及瑟宮的《大提琴組曲Op.31》，可說橫跨歐亞、穿越古今，呼應他一貫以音樂為文化橋梁的藝術理念，也展現他對時代與世界的深刻關照。

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其中，巴赫無伴奏大提琴組曲在馬友友音樂生涯中占有舉足輕重地位，他曾在3個人生階段錄製這6首作品，從青年時期的清晰堅毅，到中年轉折的深沉反思，再到《Six Evolutions : Bach Cello Suites》的沉靜與親密。他說：「巴赫無伴奏大提琴組曲，是我音樂生涯不可或缺的伙伴。」

馬友友與巴赫之間的對話，已持續了數十年，深刻而真誠。但這次決定不全套完整詮釋，而是選擇以3首組曲，G大調第1號、C小調第5號及D大調第6號，從最親切的歡快到最沉靜的哲思，再攀向最廣闊壯麗的精神高度。以此與現代作品交織對話，聚焦於「當下的自己」所聽見的聲音。他說，「你永遠無法用同一種方式去理解巴赫，因為你永遠不是同一個人。」

僅一人一琴，傳送最純粹的內在能量，馬友友將這場台北獨奏會，視為一場回歸初心的邀請，邀請觀眾在音符中靜靜傾聽，與自己深刻對話，感受那份超越語言的共鳴。售票資訊將於6月下旬公布。

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