【藝術文化】2025首爾國際書展開幕 主題國台灣館以跨界多元感性連結世界

台灣主題國館開幕，參展作家、出版社代表、韓國書展主辦方等人合照留影。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由韓國出版協會主辦的首爾國際書展已邁入第70屆，今年首度邀請台灣擔任主題國，昨（18）日在首爾COEX展覽中心隆重登場。開幕儀式匯聚超過300位台韓出版與文化界代表，包含台灣文化內容策進院副院長張文櫻、台北書展基金會董事長郝明義、駐韓公使郭秋雯、台灣文學館館長陳瑩芳與韓國出版協會會長尹哲鎬等人出席，並有23位台灣作家親赴參與，包括吳明益、平路、陳思宏、楊双子、林小杯與林廉恩等。展覽以「台灣感性」為策展主軸，透過6大主題區呈現台灣文化的多樣性與創意生命力。

首爾書展開幕首日，台灣館人潮絡繹不絕。（文策院提供）

書展首日，台灣館以極具視覺衝擊與策展深度的設計吸引大量人潮。開場表演由台灣文學獎得主張嘉祥領軍的「裝咖人Tsng-kha-lâng」樂團演出，結合文學、音樂、民俗與搖滾的跨界形式，引起現場觀眾熱烈迴響。

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台灣館展出所有參展作家個人照及其作品。（文策院提供）

策展顧問郝明義指出，此次以在韓國社群廣泛流行的「台灣感性（대만감성）」為題，期望深化韓國讀者對台灣人文情懷與文化價值的理解，「台灣感性是連結這個世界的熱情，台灣感性是相信每個人的獨立與尊嚴。」韓國出版協會會長尹哲鎬表示，台韓出版交流日益頻繁，雙方出版機構長期參與彼此的國際書展，透過首爾與台北的書展平台深化合作，此次合作不僅展示出版實力，也深化了文化交流與相互理解。

台灣館以文學、生活風格、圖像、土地與旅行、飲食與娛樂、歷史等6大展區，展出來自超過85家出版社的550本精選書目，含括多部國內外獲獎作品，為推廣台灣書籍進入韓國市場，文策院亦與韓國網路書店YES24攜手合作，展期間於展場與線上同步販售已有韓譯版本的台灣出版品。

此外，國立台灣文學館亦規畫主題展區，透過「自然書寫」、「原住民文學」及「金典獎」等3大軸線，展出82種中、英、韓語選書。其中包括吳明益《複眼人》、劉克襄《風鳥皮諾查》、陳思宏《鬼地方》等熱門韓譯作品。除書籍展出外，台文館亦展出以數位印刷方式呈現的邱妙津生活週記與履歷表等文物。

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