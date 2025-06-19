【藝術文化】曾宇謙再度攜手NSO 獻演貝多芬小提琴協奏曲

法國巴黎銀行財富管理台灣區總經理寶森（右）與小提琴家曾宇謙合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕小提琴家曾宇謙今夏在台灣展開生涯最具挑戰與突破性的音樂計畫，以3套小提琴奏鳴曲為主軸，連續舉行4場獨奏會，之後還將延伸1場與NSO國家交響樂團的合作，他將詮釋貝多芬唯一的小提琴協奏曲，而這也是他深獲好評的曲目。

「法國巴黎銀行財富管理音樂巡禮」另1場音樂會，是由首度訪台的德國指揮凱文．約翰．埃杜塞（Kevin John Edusei，左）領軍NSO，攜手當代法國號巨擘瑞德凡．弗拉柯維克（Radovan Vlatković），演出《聖桑斯F大調浪漫曲》以及理查． 史特勞斯《降E大調第2號法國號協奏曲》2首作品。6月21日在台北國家音樂廳演出。（記者凌美雪攝）

NSO昨日在國家音樂廳舉辦「法國巴黎銀行財富管理音樂巡禮」2場音樂會的宣告記者會，「準．馬寇爾、曾宇謙與NSO」為其中1場，曾宇謙在現場演出《貝多芬D大調小提琴協奏曲》片段，展現極具控制力與詩意的音色，讓人深刻感受到他與作品之間的熟成共鳴。

請繼續往下閱讀...

曾宇謙說，「很開心能再次與NSO合作，這是我第一次與馬寇爾總監合作演出。感謝NSO與牛耳藝術的邀請，也特別感謝法國巴黎銀行財富管理的支持。《貝多芬D大調小提琴協奏曲》相信大家都非常熟悉，此曲也是公認相當困難的曲目之一。雖然音符的組合並不複雜，但正因為如此，詮釋難度反而更高，比演奏炫技曲目更具挑戰。」

貝多芬於1806年為好友創作了《D大調小提琴協奏曲》，整合了樂團與獨奏的關係，使樂團不僅僅是伴奏、獨奏也不只有炫技，強調兩者對話與交互作用的「交響化」特質，以及巨大的篇幅（約45分鐘），讓作品一度被稱為「附加獨奏小提琴的交響曲」。其實這些年來，曾宇謙曾多次演奏這首作品，去年在捷克演出此曲時，還獲得德佛札克玄孫以及捷克愛樂資深團員高度讚賞，曾宇謙說，「每一次演奏都有全新感受，而與不同指揮及樂團合作，亦是截然不同的體驗。」

「準．馬寇爾、曾宇謙與NSO」將於7月20日在台中國家歌劇院演出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法