【自由副刊】 劉昌豪／盜夢者

圖◎顏寧儀

◎劉昌豪 圖◎顏寧儀

有人說，開刀是人生中一大噩夢。

銳利生冷的手術器械，不必等到開封，光在塑膠包裝內就已鋒芒盡顯。它們在你不知情時，或鋸開頭骨、直搗顱內；或剪斷胸肋、剖心掏肺。一連好幾個小時，在肉眼不可見的內在深處，來回翻攪、燒灼、剪裁、搗毀。而後，縫合針在你皮膚表面來回進出，於下刀處留下一條黑色、修長的，彷如蠕動毛蟲的手術繩結，還有拆了線也不會消褪的刀疤，以及術後幾天的劇烈疼痛……

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是故診間內，無論來者何人，凡耳聞「開刀」，動輒勃然色變，唯唯諾諾幾句，便倉皇逃滾出診間。爾後，部分病人便不再回診，比起可預見的痛苦，還寧可信仰無可預知的香爐符水、民俗整骨。即使是不開就會立即致命的急救手術，簽下手術同意書前，也難免踟躕──若知睡去之後，迎來的必是噩夢，還有多少人肯安分闔眼？

當住院醫師的第二天，亦是我在刀房待得最久的一日。那是台長達六小時的大手術，透過腹腔鏡的鏡頭，我們對著跌入夢中的病人大動干戈。視線緊貼著手術探照燈的方向，全神貫注在肚腹內的戰役時，彷彿靈魂出竅，軀殼短暫失卻對周遭萬物的感知，只剩下刀房的YouTube不停輪播的曲目，以及監測心跳、呼吸的儀器聲，讓我們知道時間仍未停止流動。

手術比預期來得更久。刀房護理師輪流用膳後重返崗位，主刀醫師仍在腹腔的網膜和脂肪間，以筷子般修長的腹腔鏡器械不斷修剪、翻騰，直至深夜，才總算取出沾黏的腫瘤。外科醫師宣告手術結束時，體內的麻醉也正全然代謝完畢。當眾人以為這場噩夢終於抵達終點，病人竟在前往恢復室的途中睜眼、死命掙扎。而後，上腹部的引流管唰地一聲應聲滑出，滿腹的綠黑膽汁混著血水，四濺病床。

主刀的外科醫師見狀，咒罵幾聲，趕緊聯絡刀房人員歸位，重新安排開腹。而甫拎著病人從夢境漫遊返抵人間的麻醉醫師，早已默默備妥麻醉藥、呼吸器，迎向下一場噩夢。

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醫學生的實習，是於各個科別輪訓兩週，時間多只夠在門診、病房走馬看花。到了麻醉科，帶我們的主治醫師，被管叫麻醫，每日晨會結束，皆是拎著我們在刀房漫無目的地兜轉、消磨時光。等等，「消磨時光」，難不成麻醉科的實習是學怎麼扮演好薪水小偷？可相較親上火線的急診、與病人近距離晤談的門診，麻醉醫師確實如竊賊般隱匿於刀房的暗處，僅於每場手術以前短暫地現身。而每一次的現身，都是場經過縝密算計的盜取。

他們的犯案，不遮掩亦不變裝。凡成為他們鎖定的目標，便會在近距離見其真面目後，迅速昏厥。待到清醒，已是數小時後，就如同一小段人生，在如此貼近的距離下被逕自扒走，多數人對手術是印象全無。其中受害者，甚至不記得術前曾見過麻醫。莫怪乎某些疆域會將體內的臟腑視為可盜之物。因為麻醉時的人生，總像是被人無聲竊取。

麻醫解釋，麻醉實非一蹴可幾，得依照誘導、維持、恢復三個階段，循序漸進。大多時候，他引我們去看的，是最危險、繁複的「誘導」。他會到手術檯的頭側，向惴惴不安的病人打聲招呼，隨後將一小瓶半透明、乳白色的液體，在幾秒之內，由預先打好的管路注入靜脈。不出幾秒，原本還應答自如的病人知覺頓失，麻醫亦在此時略帶童趣地扳開病人的眼瞼、雙唇，確認意識狀態。那不過短短幾秒的時間，意識倏地向下墜落，由光明跌進黑暗、由現實墮入夢境。是故，醫學術語「麻醉深度」，是以「深淺」描述麻醉，而非強弱、高低或輕重。

若麻得過淺，病患雖保留部分意識，卻失去理智，是為譫妄。此時期的肌肉緊繃、血壓上升、呼吸加快，不時能見嘔吐、咳嗽、大喊等激躁表現。若麻得太深，導致延腦麻痺，呼吸、心跳等維繫生命的機轉俱皆停止，須在手術檯即刻CPR。唯有麻醉深度適中，踩上清醒與死亡間的危險平衡，達到瞳不敏於光、喉不敏於觸，身體失卻角膜反射、嘔吐反射、瞳孔反射……反映生命的諸相於此沉寂，桎梏眾生的煩惱於此消解──當生命了無罣礙、近乎涅槃之時，恰是麻醉的甜蜜點，最宜手術。曾聽聞網友分享，全身麻醉的感覺，像極了靈魂被倏然抽空。期間，無夢境、亦無記憶，回過神來，人已在恢復室，只有身上多了的疤痕，能證明一場曾發生的手術。

每日上班，一名麻醫皆得同時游走於數間刀房，時刻扮演好大盜一職，接連鎖定魚貫而入的病人。偶爾，他們亦不甘只囿於刀房犯案，也會包裹著一身口罩、頭套、刀房服，車手般混入病房行竊。

那是病房的急救時刻，待命多時的麻醫，在耳聞急救廣播的同時，便備妥氣管插管的器械趕到現場。插管的過程極為不適，管徑粗厚的塑膠管會被硬生生地，由口塞入氣管當中。病人的口唇會被強硬扳開至幾乎能吞下肉圓的三指幅寬，再眼睜睜地看著那根彎成弧形、中央還以鐵條固定，堪比拇指粗的堅韌管路，直直挺入。

而當麻醫抵達，他們會算計好足夠量的鎮靜劑、肌肉鬆弛劑，令病人昏睡、免於驚恐。復又將病人的下顎固定、喉結下壓，使光線能筆直地由口腔直指會厭，將垂危的性命鑿出一個清晰的口洞。他會拿出專用的電子鏡頭，固定好舌根、會厭，讓管路寫意地滑入病人口中。而凡此種種，皆在病人無意識之下進行。直待他自奈河橋周遊回神，才驚覺靈魂已在稍早之前，被人偷渡回到陽間。

記得某床重症康復的病人出院以前，我問他記不記得插管入住加護病房的光景？他唯一有印象的，是那段時間始終含著一根管子，著實難受，卻不知那管子是何時、被何人偷偷放進去的？

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實習最後一天，我們來到疼痛門診。那裡是麻醫的另一個主場，開刀、生孕、外傷……凡在此信靠他的，必不至於疼痛。據傳千萬年前的原始部落，即記述巫師重複吟誦，站在畫滿咒式的結界中，用罌粟、酒精、蕈毒等物，替病患在拔牙、療傷之時泯除疼痛。而現今，麻醫再一次拿起嗎啡、致幻劑一類流傳自千萬年前的草藥，逐一釐清病人疼痛的部位、時間，將痛楚加以分級、度量。即使造成疼痛的痼疾未曾在麻醫面前遁隱，但他們以長效型消炎藥打底、短效型止痛藥備用，竊取慢性疼痛病人的愁容。這群在診間拉起圍簾、施展咒術，令病人身上的苦楚全消的麻醫，未嘗不正施展著現代版的巫術？

疼痛門診也是麻醫們少數掀開巫師帽，拋頭露面的時刻。他們拋下吞噬髮型的頭巾、藏匿鼻唇的口罩，及款式一致、遮掩身材的工作服，像其他醫師那般，自在地展示妝髮、披戴白袍。也唯有那一小段片刻，病人才有機會目擊、指認那群竊盜累犯。

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那名管路滑脫的病人，終究被推進刀房，經歷又一場的噩夢。麻醉完成後，外科醫師拆開傷口，將引流管歸位後，再重新縫上。而這次，麻醉藥物的劑量幾經調整，恢復過程亦少了掙扎。隔天查房，病人重回術前的慈眉善目，一見到我，連忙哈腰、寒暄。問他昨天手術是不是很不舒服，竟然還拔掉管路？他卻一臉無辜，忙問我發生了什麼？

畢竟那群夢遊的人、說夢話的人，對前晚的言行從來是一無所知的。一天兩度被推入刀房，如果記得的話，怕是漫漫人生中一場巨大夢魘。然而他的夢境，早在入眠之時就被偷走了。凡藏匿在醫院的，無論插管、手術或癌末，再驚悚、再駭人的夢境，也鮮有人能祕密地保留。

因為苦痛的背面，始終潛行著一群盜夢者。●

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