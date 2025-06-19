【自由副刊】 陳破空 詩三首

◎陳破空

◎陳破空

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百慕達群島

．

巨輪滑翔於大西洋

我的好奇心已起飛

飛向百慕達，神祕的三角洲

．

遙遠嗎？卻似曾相識

托著怯生生的情愫

向洞穴的深處探尋

．

當地人說，那些倒掛的水晶柱

千年才能凝結

華麗的倒影，參差如林

築成水中的曼哈頓

．

我想，必定有一首幽深的戀曲

從洞穴最深處飄逸

奔向海灘，捲起白浪千層

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Caves and Waves

它們原本是魂魄的伴侶

相距，卻不能相離

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百慕達，百慕達

你究竟隱藏了怎樣的心事

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忽然一陣猛風，撕開往事的傷口

戀人，昔日的戀人

莫非是海山蒼茫之巔

那搖曳的樹影或閃爍的花影

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我深知，這片島國

或許一生只能來一次

但我知道，夢將無數次歸來

如浪花拍擊海石

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畢業典禮

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閃電和雷鳴，瞬間包圍了大禮堂

暴雨驟落，卻澆不滅穹頂下的激情

暴雨般的掌聲，回答戶外的轟鳴

．

密密麻麻的手機，迎接入場式

高舉的眼神，渴覓愛子的面影

掌聲不合時宜地中斷

．

音樂卻適時湧來

用柔曼的節奏，安撫人心

一張張鮮嫩的面龐

在莊嚴的學士帽下，寫滿羞澀的驕傲

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昨天，我們還在這青春的隊伍裡

今天，我們就成了歲月的看客

．

無盡的愛與悔

都滴落在音樂的波光裡

禁不住心碎啊，為往昔，為親情

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熱淚，打溼了本該歡樂的時刻

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哈德遜河

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河流，滿載遠山的思念

卻只能奔湧向前

山影默默伴行

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沒有回頭的路

波濤洶湧地匯集

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火車奔馳於河岸，與河流平行競逐

長長的笛聲，劃破森林的寂靜

打斷群山的沉思

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山的心情，澎湃為天邊的雲層

變幻著如夢的色彩

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愈是接近城市

河流愈是湍急

彷彿心跳的加速

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翻越城市，

河面陡然開闊

大海啊，浪花的歸宿

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群山不捨地目送，悄然退隱

戀歌，點燃水天一色的夕陽

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