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【自由副刊】 陳破空 詩三首
◎陳破空
◎陳破空
．
百慕達群島
．
巨輪滑翔於大西洋
我的好奇心已起飛
飛向百慕達，神祕的三角洲
．
遙遠嗎？卻似曾相識
托著怯生生的情愫
向洞穴的深處探尋
．
當地人說，那些倒掛的水晶柱
千年才能凝結
華麗的倒影，參差如林
築成水中的曼哈頓
．
我想，必定有一首幽深的戀曲
從洞穴最深處飄逸
奔向海灘，捲起白浪千層
．
Caves and Waves
它們原本是魂魄的伴侶
相距，卻不能相離
．
百慕達，百慕達
你究竟隱藏了怎樣的心事
．
忽然一陣猛風，撕開往事的傷口
戀人，昔日的戀人
莫非是海山蒼茫之巔
那搖曳的樹影或閃爍的花影
．
我深知，這片島國
或許一生只能來一次
但我知道，夢將無數次歸來
如浪花拍擊海石
．
畢業典禮
．
閃電和雷鳴，瞬間包圍了大禮堂
暴雨驟落，卻澆不滅穹頂下的激情
暴雨般的掌聲，回答戶外的轟鳴
．
密密麻麻的手機，迎接入場式
高舉的眼神，渴覓愛子的面影
掌聲不合時宜地中斷
．
音樂卻適時湧來
用柔曼的節奏，安撫人心
一張張鮮嫩的面龐
在莊嚴的學士帽下，寫滿羞澀的驕傲
．
昨天，我們還在這青春的隊伍裡
今天，我們就成了歲月的看客
．
無盡的愛與悔
都滴落在音樂的波光裡
禁不住心碎啊，為往昔，為親情
．
熱淚，打溼了本該歡樂的時刻
．
哈德遜河
．
河流，滿載遠山的思念
卻只能奔湧向前
山影默默伴行
．
沒有回頭的路
波濤洶湧地匯集
．
火車奔馳於河岸，與河流平行競逐
長長的笛聲，劃破森林的寂靜
打斷群山的沉思
．
山的心情，澎湃為天邊的雲層
變幻著如夢的色彩
．
愈是接近城市
河流愈是湍急
彷彿心跳的加速
．
翻越城市，
河面陡然開闊
大海啊，浪花的歸宿
．
群山不捨地目送，悄然退隱
戀歌，點燃水天一色的夕陽
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