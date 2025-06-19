自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 陳破空 詩三首

2025/06/19 05:30

◎陳破空◎陳破空

◎陳破空

百慕達群島

巨輪滑翔於大西洋

我的好奇心已起飛

飛向百慕達，神祕的三角洲

遙遠嗎？卻似曾相識

托著怯生生的情愫

向洞穴的深處探尋

當地人說，那些倒掛的水晶柱

千年才能凝結

華麗的倒影，參差如林

築成水中的曼哈頓

我想，必定有一首幽深的戀曲

從洞穴最深處飄逸

奔向海灘，捲起白浪千層

Caves and Waves

它們原本是魂魄的伴侶

相距，卻不能相離

百慕達，百慕達

你究竟隱藏了怎樣的心事

忽然一陣猛風，撕開往事的傷口

戀人，昔日的戀人

莫非是海山蒼茫之巔

那搖曳的樹影或閃爍的花影

我深知，這片島國

或許一生只能來一次

但我知道，夢將無數次歸來

如浪花拍擊海石

畢業典禮

閃電和雷鳴，瞬間包圍了大禮堂

暴雨驟落，卻澆不滅穹頂下的激情

暴雨般的掌聲，回答戶外的轟鳴

密密麻麻的手機，迎接入場式

高舉的眼神，渴覓愛子的面影

掌聲不合時宜地中斷

音樂卻適時湧來

用柔曼的節奏，安撫人心

一張張鮮嫩的面龐

在莊嚴的學士帽下，寫滿羞澀的驕傲

昨天，我們還在這青春的隊伍裡

今天，我們就成了歲月的看客

無盡的愛與悔

都滴落在音樂的波光裡

禁不住心碎啊，為往昔，為親情

熱淚，打溼了本該歡樂的時刻

哈德遜河

河流，滿載遠山的思念

卻只能奔湧向前

山影默默伴行

沒有回頭的路

波濤洶湧地匯集

火車奔馳於河岸，與河流平行競逐

長長的笛聲，劃破森林的寂靜

打斷群山的沉思

山的心情，澎湃為天邊的雲層

變幻著如夢的色彩

愈是接近城市

河流愈是湍急

彷彿心跳的加速

翻越城市，

河面陡然開闊

大海啊，浪花的歸宿

群山不捨地目送，悄然退隱

戀歌，點燃水天一色的夕陽

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應