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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 蕭信維／畢業快樂

2025/06/19 05:30

◎?蕭信維◎?蕭信維

◎​蕭信維

我忽然想起九年前的畢業典禮。

整個六月最熱的一天，冷氣壞了。一千個男生擠在窄小禮堂裡。禮堂是發酵的蒸籠。汗從每個人的後背爬上前胸。校長說了幾句話音響發出尖銳的爆音。司儀趕緊遞上新麥克風，沒用，什麼聲音都沒有。手忙腳亂換新麥克風新電池，還是沒有聲音。音響過熱壞掉了。

司儀扯著喉嚨喊。後排的我們什麼也聽不到。剛成年的男學生開始躁動──熱死了，誰想待在這裡。自發地把門窗能開的都開了。還是沒用，許多人走離禮堂，到外邊的天台吹風。沒有人阻止我們。風把大家的白襯衫膨脹起來。

有人喊我，說老師在找你。我忘了自己要領獎，趕緊扣上制服將衣襬胡亂塞進褲子裡，竄進禮堂找到預演時的位置。禮堂亂成一團，沒有人清楚進行到哪一個環節。有些得獎者不知道跑去哪裡，頒獎台上每個人都拿到不屬於自己的獎狀，下台後亂成一團互相交換。

那年學校送給畢業生的禮物是鴨舌帽。禮成的時候讓大家向上拋，結果拋完落了一地，沒人要。

離開學校的時候同學沒有帶走他的胸花，我們對著樓下大喊：胸花！你沒帶你的胸花。同學沒有聽懂，抬頭蛤了好大一聲。我跟朋友對視一眼，笑著大喊：畢業快樂。

剛剛打掃房間的時候，從書櫃找出我的胸花。畢業生三個金字還閃亮如新。我笑著把胸花丟進垃圾桶裡。

快快樂樂。我對自己說。●

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