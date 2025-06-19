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【自由副刊】 林皓淳／沒有田的農民
◎林皓淳
◎林皓淳
農民如何耕作到失去田地？
「民國82年7月21日前，已實際使用國有土地，並提出證明文件及願意繳清歷年使用補償金者，現使用人（地上有建物者為地上建物所有人）可以申請承租國有土地。」一道法令文明地劃開邊界，此日期以後才耕作或無法證明為祖耕地者，成為沒有田的農民。
即便拿到老村長的證明，林務地、水保地仍不可承租。家園被插上貼有鮮紅標示帶的竹竿，防風林幼苗蔓上記憶中的地景。慈悲的政府不曾剝奪弱勢農人的居所，尤其是仍有複雜產權歸屬地上物的邊陲之地。
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孤單留守農村的老人面對進步的社會，無能招架與理解新世紀對土地的劃分技術。他們在家屋旁種花，療癒無伴而黯然的心緒。他們種黃瓜與南瓜，供養自己需求愈來愈少的肚腹。他們用回收來的浴缸種空心菜，還有韭菜，體悟美滿的生活裡，需要美麗的自然環境。
老人持續耕作、養雞、畜牧，用四處回收的材料，循著地上物圍出新籬笆。那是沒有田的農民，家的樣子。●
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