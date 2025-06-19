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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．說故事時間到囉】繪本 如海般深沉

2025/06/19 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

喜歡大海，無需理由，多年來收藏的繪本中，有些完全屬於一見鍾情，不只是為了說故事給孩子聽，還有個人偏好，每回翻著書頁，各種層次深淺不同的藍，總會瞬間放空，完全沉浸在海的世界。青春期寫了關於海與浪花的對話小品，年紀漸長後，發現只要坐在海邊，整個人就平靜下來，無需言語。

讀李如青的《深海之生．深海之聲》（字畝），一頁頁反覆翻看，再加上簡短的故事敘述，帶領我重溫青春期到熟齡的歷程，最後的「一鯨落，萬物生」，和開展的4個大跨頁，極其動人，從深海擴展到宇宙，一種無垠感油然而起。

這本探索深海世界祕密的故事，除了畫面的深邃美麗，故事兼具科學、親情、環保、生命等諸多議題，而且跨越年齡，任何年紀都會被吸引。創作緣起，是聽說深海底除了原有的海底生物，還藏有世界科技大國的各種觀測監聽的潛艇，1989年他們監聽到52赫茲的音頻，高於藍鯨又低於潛艇，不在已知範圍內，這下更引起關注，故事的探索和繪本創作也由此開展，2025年繪本誕生，故事更立體生動起來。

裡面最令人動容的部分，在那被喻為「世界上最孤獨的鯨魚」，歷經數十年，來到生命最後「鯨落」時刻，為海洋生物奉獻所有後，化為海底礁岩，又彷彿成為宇宙之靈的片刻，深信所有人都會屏息難以言語。

憶起多年前收藏的《北冥有魚》（信誼），作者讓莊子《逍遙遊》裡那「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也」的文字，透過長型橫幅頁面呈現，為讓小讀者能夠親近，故事創造了一個小女孩，與小魚的結緣，到成為大魚後與女孩透過夢境連結，在那之前，從沒想過逍遙遊能以如夢似幻的圖像表現。

繪本果真是超越年齡的美好作品，在紙本書逐漸式微的今日，每讀繪本就有種信心，紙本書或許因電子書、AI等方便性而減少，但繪本就像一件藝術品，易親近、收藏，無需擔心展示空間。

讀到鯨落之後，忍不住搜尋相關訊息，意外發現竟有多首歌名為《鯨落》（Whale Fall），不同創作者與演唱的國語、粵語版本，較早的似乎是一部連續劇主題曲，之後就出現不同詞曲作品，多圍繞著為愛奉獻的深情厚意，粵語版歌詞較完整敘說鯨落歷程。

生物學家描述海中鯨魚的殞落，其屍體成為深海荒漠的綠洲，是許多生物賴以維生的食物與養分，供養著海洋生態整套生命系統，不僅對永續海洋生態十分重要，也是幫助減緩地球暖化的一部分。始終堅信，經典繪本能歷久彌新，除了圖像耐人尋味、文字的流暢性，作品的醞釀與蘊藏的深意，也是重要的一環。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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