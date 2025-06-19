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【家庭plus．生活大補帖】以為過不去 終將過去
JOLE
文／JOLE
每個人的人生中，總會有覺得傷痛欲絕的事發生，尤其是愈幸福的時間裡遇到，受傷的感受就更是深刻、強烈。這個傷痛的力道等級很個人，由自己去排名的，無法跟別人比較。
我記得那時，一直找人訴說。找所有能找的人，甚至遇見的任何人，連陌生人都可以說上一段。若是落單一個人時就打電話，最常打給媽媽；晚上夜深人靜，就在社群媒體討論區打一大篇文字發表，然後在眼淚中或是微醺中睡著。
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直到媽媽都不太想接我電話，終於接通了也無奈地說：「妳反反覆覆天天講相同的話。」我改成看書，到圖書館去借書，心靈、勵志、算命的書，讀了心有戚戚焉的，就一句一句抄錄到手冊裡。圖書館附近有間知名的廟，我也繞進去拜了拜。繁華的世界很忙碌，我的心很空，要做很多事來填。
睡不著的清晨，我繞著公園跑步，跑不動了，就一圈一圈走。看著太陽一樣升起，想到班一樣要上，三餐一樣要吃，紅燈一樣要停，不小心違規右轉一樣被攔下來開了單……時間是一帖藥，不管是我自己努力，或是日子督促我快點好，還是別人給的情緒打擊，都讓我抵抗力增強，我知道我終歸會好。
當這個以為過不去的坎，回頭已在遠處，目光又漸能開闊見到藍天時，知道自己已經往前走一大段路了。
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