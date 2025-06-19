【家庭plus．生活停看聽】眼見未必足以為憑

眼見未必足以為憑

文／王威鈞

本人生性龜毛，最忌溝通對話時別人不專注。每當從他人的眼神、表情和行為中感覺到飄忽、不定、失焦時，便讓我無意繼續對話。

某次研討會中，只見旁座的阿芳不時滑弄手機，心中不免嘀咕：「未免太沒禮貌！」分組討論時，她依然故我，無視別人發言，這令我十分不悅，心中「想要加以糾正制止」的小劇場不斷上演。

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輪到她發言時，見她滑動手機尋找剛才引言人、主講者、同組夥伴發言內容時，我才知道自己搞錯了：「她是用手機記錄筆記，而非把玩與會議無關的遊戲或通訊軟體。」

真是「眼見未必足以為憑」。若是不能全程仔細觀察、反覆驗證、探求真義，看到的往往只是先入為主、表象的偏見而已。

話分兩頭，生活人際互動中，應該避免讓人產生誤解。畢竟，對方可能限於能力、時間與意願，有些誤解或許永無澄清之日。多想一步、早想一時，反觀自己言行是否讓人曲解？若有，就應盡早超前部署，刻意「秀」出令人不會誤解的言行來。

阿芳若能時不時地抬頭與對方眼神交會、運用詢問與重覆對方的發言，驗證自己的記錄，讓對方知道她是用手機做筆記，應能減少誤解的可能，溝通自然能夠順利許多。

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