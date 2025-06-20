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【藝術文化】故宮推院慶影片 向全民徵集紀念照

2025/06/20 05:30

「百年院慶形象影片」從文物之美展開與當代生活及跨領域藝術的對話。 （故宮提供）「百年院慶形象影片」從文物之美展開與當代生活及跨領域藝術的對話。 （故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院今年慶祝100週年，以及於台北開館一甲子、南院開幕10週年，做為連結台灣社會與世界文化的重要橋梁，故宮承載的不僅是文物的精粹，更是社會大眾共同記憶的載體。因此，在陸續推出各項院慶大展同時，故宮於昨（19）日推出「百年院慶形象影片」，同時宣告即日起展開故宮照片募集活動，邀請民眾透過影像分享與故宮的珍貴回憶。

1965年，故宮北院開館，推出多項展覽，與台灣民眾的互動也正式開啟，一甲子以來經過數次整修，老照片保留的最初的樣貌。（故宮提供）1965年，故宮北院開館，推出多項展覽，與台灣民眾的互動也正式開啟，一甲子以來經過數次整修，老照片保留的最初的樣貌。（故宮提供）

故宮「百年院慶形象影片」透過不同拍攝視角，展現故宮4大人氣國寶〈翠玉白菜〉、〈汝窯青瓷無紋水仙盆〉、〈龍藏經〉、〈自敘帖〉的精湛工藝與經典之美，同時由跨領域的藝術職人，以創造、享受及共舞等角度，想像文物融入日常生活之美，以及文物展現的精神。

莊靈攝影的故宮正館建築完工後之院區俯視圖，記錄了故宮百年的重要里程。 （故宮提供）莊靈攝影的故宮正館建築完工後之院區俯視圖，記錄了故宮百年的重要里程。 （故宮提供）

至於故宮照片募集活動，主題是「故宮百年一瞬留影—尋寶記」，鼓勵民眾翻開記憶的百寶箱，回頭找一找自己曾經與故宮的連結，比如故宮副院長黃永泰說，年輕時與當時的女朋友、現在的太太約會參觀故宮，大紅門留下了他們珍貴的紀念影像；余珮瑾副院長則舉例，故宮有一顆青菜永遠新鮮，相信大家也一定為了它而曾在此處留下美好回憶。

「百年院慶形象影片」從文物之美展開與當代生活及跨領域藝術的對話。 （故宮提供）「百年院慶形象影片」從文物之美展開與當代生活及跨領域藝術的對話。 （故宮提供）

堪稱最資深老故宮人的前院長馮明珠也出面號召，她認為故宮在台灣數十年，一定有不少人留有各自珍貴的剪影；現任院長蕭宗煌則表示，希望透過這次活動累積更多故宮的歷史影像資源，以及在這塊土地與國內外民眾的關係，期待大家用一種輕鬆與老朋友回顧過往的心情，不要害羞，也不要擔心照片適不適合，多多投稿。

為鼓勵民眾參與，故宮也祭出多項獎勵品，尤其若有拍攝於1990年以前的影像，更可加碼抽豪華酒店雙人住宿券。詳情可詢活動專網（https://theme.npm.edu.tw/npmphoto/）。

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