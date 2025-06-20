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【自由副刊】 謝凱特／算不上什麼事

2025/06/20 05:30

圖◎徐世賢圖◎徐世賢

◎謝凱特 圖◎徐世賢

那些令人煩躁的都算不上什麼事。令人說不出口的才是。

腦裡跳出這句話時我正拿著便利店的熱咖啡，還沒壓下開口，滾燙泡沫就從飲用口這端像泥火山一樣湧了出來。以口就杯吸吮，反而燙到了嘴唇，只得把飲用口扳開，咖啡就頓時變得平靜。

事實上飲用口的對側還有一個透氣口，偶爾泡沫也會從透氣孔竄出，可以想像密封咖啡杯中蒸氣像一群發狂的馬奔騰著想找個出口，只是我總是猜錯。這種煩躁發生在生活各處，比方用隨身碟時總是準確地以一半的機率插錯面、穿白鞋時暴雨、星期五的傍晚冷不防召開一個冗長的會議卻毫無作用。

說到咖啡，第一次買咖啡是在完全不適合喝它的年紀。

小學放回學家有兩條路，一條捷徑是會經過雜貨店的僻靜小巷，另一條是會經過速食店的主要道路。大半時候抄小巷返家，認馬桶的我那時只在家裡上廁所，經常憋尿到家才解放；偶爾有點零用就繞去速食店買個薯條或漢堡解饞。升上三年級後這段返家路程突然出現一個不認識的同――說同伴也不太對，雖是同樣走了一段放學的路，卻是個會莫名對自己拳打腳踢的陌生人。

回憶過程大約是這樣：那天是半天的課，美勞課後我抓著我的剪貼龍舟回家，經過雜貨店時突然感到右肩一陣鈍痛，接著就是好幾陣的鈍痛，我被打倒在地，手上的龍舟被搶走撕碎。轉頭一看，一個略高我一些、比我瘦上許多，體育服上的名牌也是3開頭的同年級男生似笑非笑地朝著我罵了些東西，聽不清是什麼話了，只記得最後一個詞是「變態」。

那時的我不太會說話（就是字面上的意思），想不到任何質問或求救的語言，只是等他覺得沒趣訕訕走掉。我撿起地上的龍舟碎片想起屈原大概投江多年後也是這樣，另外慶幸今天沒有憋尿，否則我要收拾的，恐怕就不只地上的紙屑。

當天我並沒有選擇告訴在工廠工作的母親這件事情，身上青一塊紫一塊也還好穿著衣服就擋掉了，把龍舟碎片丟進垃圾桶看起來也就是個十歲小孩的失敗勞作。沒人在意的漫漫下午我第一件想到的事情竟是重弄一艘紙龍舟，於是把家裡的言情小說剪了做出船身，還把封面的男女主角手繪東方唯美圖剪下，黏坐在船中，看上去不像龍舟，倒像遊覽車伴唱錄影帶MV裡會看到的拼貼文化：貢多拉愛之船載著兩個東方臉孔（一個穿新式旗袍，一個穿馬褂）暢遊水都威尼斯。小孩子太容易逗樂了，那整個下午我都對著這龍舟喀喀發笑。

但是被打的事情在我腦海裡沒有被龍舟抹滅，過兩天我依舊遇到他，不過這回小巷人多，他只是意思意思捶了我肩膀一下就走了，沒引起騷動。此後整個學期我都處於一種煩躁感中，走出校門時都在猜他會走哪條路，但我還是猜錯，也許哪一條路都會遇到他如恐怖遊戲jump scare般突襲我一下，生命值減五但不致死，只能默默揹著瘀青像花一樣在自己這個小胖子白皙的肩背上綻開，像隨處可見的非洲菫。

我也不是沒考慮過告訴家裡這件事，只是家中教育常是告訴我要忍耐，得理時別不饒人，要忍讓；不得理更要忍，要比氣長。常見的情況是兄弟無論有多大衝突母親總會說我是弟弟要讓哥哥，「因為你打不過他。」國中時流行星座算命，看到金牛座的特質是忍耐，不免懷疑母親是刻意選在這金牛時段把我生出來。

最後一次遇到他時我連選擇的機會都沒有，直接在校門口堵到。沒有跟騷法的那個年代他一路尾隨，我只能走大路閃進速食店，在櫃檯前抬頭看著菜單發呆。店員問我要什麼，我說熱咖啡，店員居然回我：「小孩子喝咖啡不好啦，紅茶好不好？」

我要熱咖啡。

當時的耐熱杯材質與現在不同，杯身膨膨軟軟的像是泡綿跟紙漿的合體，平的杯蓋上只有開口一個，圓形的邊邊剪出一個梯形，指甲輕輕一撥就掀開。我不明白自己為什麼在當時突然有了強硬的意志，大概就是掀開杯蓋時聞到那股咖啡的大人味，對著玻璃門直直走著，本來只是想潑出少量咖啡嚇嚇他，沒想到鬆軟的杯蓋和杯身解離，滾燙的咖啡就往他身上潑去。

「就知道你是變態！」他說。

回想起來並不把這件事視為霸凌，也許亦無關我當時身材或性別氣質，到底我也不知道為何他要用拳頭招呼（或許真是打招呼）。隔天我被叫到訓導處，老師要我聯絡家長，我選了母親。老師問我潑咖啡的原因，我沒有說，也沒有像肥皂劇那樣秀出背上的三色堇販賣可憐，只是嘔語說「他很煩」。然而他也沒真的燙傷，咖啡都被書包擋住了。工廠趕來的母親掏兩千塊息事寧人，近三十年前兩千元可是很大的錢，我見了都咋舌了，何況是一個零件一個零件焊接賺得此錢的母親。回家時她問，你怎麼會潑熱飲在陌生人身上？兩千塊錢很多耶我要賺多久你知道嗎？我說我不知道。那時我在想的只有「應該要選擇聯絡父親來學校」，倒不是父親做粗工看起來比較懾人，而是猜想他說的話會不會跟母親不一樣？

這件事情在我的作品裡從沒提起，感覺只是小事，蒸氣悶一悶冒點泡泡就過，且此事也矛盾得不知道該下什麼結論，讀者不想要這種沒有結論不產金句的作品吧我猜。後來有一次爭執時母親說你的作品都亂寫，把她寫得很差勁。我沒有回嘴，尤其對讀者而言母親才是真正沒說過話的人。於是我頻頻道歉，說以後不寫了。那時腦裡想到的，也是這件事。●

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