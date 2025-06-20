【家庭plus．生活停看聽】可怕小強 讓人失防

圖／達志影像

文／韋韋

「老公，老公，救命！有蟑螂，快來！」我發出淒厲的叫聲，連忙衝出房間，老公及孩子急忙跑來。

孩子問：「大隻還小隻。」我驚魂未定：「好大隻。」孩子：「我怕大隻的。」說完連忙躲在我身後。說時遲，那時快，小強馬上在老公的拖鞋下斷魂。當初和老公結婚的條件之一，就是他會幫我解決房間的小強，當時我就決定一定要嫁給他。

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孩子小時候老公常出差不在家，孩子也和我一樣怕蟑螂。為母則強，看到孩子害怕的表情，只好強忍心中的害怕，忍住恐懼勇敢去抓。若把蟑螂打死會爆漿，更惡心；戴上洗碗的塑膠手套直接抓，我不敢。想到空噴瓶裝肥皂水，比濃烈味道的殺蟲劑還好用，快狠準噴多一點在小強身上，沒多久因空氣隔絕，牠會窒息斷魂，用掃把掃起，丟馬桶沖走。小強腹部有氣孔，有一層油保護，腹部的氣孔若吸入肥皂水會破壞油層，或許不會馬上死，但多噴幾次，讓泡沫累積，不是被泡沫淹死，就是腹部氣孔進泡沫，不久後也會死。

目前我遇過最強女性就是家母。我家有個不怕會飛的大小強母親，從小只要我們大叫有小強，她可以快速將小強解決。她的解決方式就是拿拖鞋開扁，有一次媽媽炒菜時，剛好看到小強從瓦斯爐爬過，她徒手抓住直接扭斷蟑螂的頭，接著繼續炒菜；不然就是拿刀子將小強分屍，只能說我媽媽是「地表最強老媽」。

弟弟可能從小看到兩位姊姊害怕又面目猙獰的表情，也跟著害怕小強，有一次我隻身回娘家，一進浴室連忙衝到弟弟房間，原本躺在房間邊滑手機、邊看電視的他，問我什麼事，我說有蟑螂。從小對姊姊使命必達的弟弟，一聽到是小強，說了一句：「我也怕蟑螂。」說完便躺回床上，不動如山。我只好鼓起勇氣將浴室門關好，等媽媽回來殺蟑。我說：「你這麼怕蟑螂，以後怎麼保護女友或老婆？」他直接選擇躺平，跟我說：「還不簡單，我將來找會幫我打蟑螂的女友或老婆就行了呀！」其實，有很多男生也是很怕小強的。

同事的女兒剛上大學，已經住了一星期，4名室友完全沒交談，都是各自滑手機沒有任何互動，沒想到第七天晚上，4個小女生終於開金口了，原因是房間出現小強，響徹雲霄的尖叫聲，連隔壁寢室都拿殺蟲劑出來幫忙救援，沒想到小強成了友誼潤滑劑。

朋友的女兒是醫學系學生，看見小強比看見大體還害怕，直接跑到門外發抖無力行走，偏偏她的男朋友比她還害怕蟑螂，發現宿舍有蟑螂，直接在網路上花錢懸賞殺蟑達人。她同學從大學宿舍搬出，在外租套房，曾經向媽媽打求救電話殺蟑，但是媽媽遠水救不了近火啊！

兒子從小就怕大隻且會飛小強，但是昨晚要我別靠近客廳。原來是爸爸不在家，他獨自在客廳對付蟑螂，這時我驚覺孩子已經長大，成為貼心的小棉襖了。

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