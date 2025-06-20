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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】關心別人 也要懂愛自己

2025/06/20 05:30

百貨公司的「御自愛節」雖是雨季的促銷活動，但也提醒人好好珍惜自己，尤其是身心健康，隨時留意自己的極限，保留自愛時間。（劉黎兒攝）百貨公司的「御自愛節」雖是雨季的促銷活動，但也提醒人好好珍惜自己，尤其是身心健康，隨時留意自己的極限，保留自愛時間。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

東京進入雨季了，常去的一家百貨公司跟三麗鷗「I（我、愛）大耳狗」合作，搞了一個「御自愛節」，基本上是促銷活動，但多少提醒客人在天氣多變時節要格外疼愛自己，對自己好一點，鼓勵鬆手消費，像是給自己買雙不透水的鞋子，或享用適合這個時節的套餐，甚至還有昂貴的限定珠寶等，提供女人安心採購的好藉口！

不僅大百貨公司，東京也有福祉設施去年辦過「御自愛節」，讓參加者享受一段「御自愛時間」，包括在庭園cafe大吃「御自愛零食」的「御自愛喫茶」，或許日本社會女人還是為了家人扮演拚命三娘，忘記最重要的就是自己，提醒女人多珍惜自己。

「自愛」日文跟中文很像，第一語意是多珍惜自己、多留意自己的健康狀態，其次則是要求亂搞的人自重而謹言慎行，第三若凡事重視自己利益的就是「自愛主義」；如果是「御自愛」則是第一項的問候語，善意提醒，尤其嚴寒酷暑時，對上司部下或親朋好友都能使用，但「御自愛節」則是讓客人別忘記愛自己，很多人只顧問候別人「御自愛」，而問候對象總少了自己。

「御自愛」我覺得比日文獎勵自己的「御褒美」好多了，「御褒美」是準備大撒銀子去大吃大喝、大買名牌服飾或大搞美容塑身，乃至去海外旅行等的藉口，浪費感無限，在創下豐功偉業或不懈地打拚之後，就要自己大收割一下，因此最近日本出現反「御褒美」風氣，認為有需要再認真吃喝玩樂，不要為浪費找藉口。

相對而言，「御自愛」就是珍惜自己，未必要被宣傳沖昏頭，但多多留意自己身心狀態也不錯，不需要任何理由，當下我就自愛了一下，吃了一套豐盛的壽司、品嘗了美味的北歐咖啡及布丁；其後也比以往更意識到自己身心的極限，不勉強過度損耗，確保充分睡眠及散步等時間，也開始啟用更明確的「御自愛時間」機制，確保做喜愛的事讓自己幸福，就很自然更肯定自己了。許多朋友笑說「妳已經夠妄自尊大了，不需要更多自我價值的肯定洗腦促銷了！」

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