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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．美味教室】美味零負擔 吃巧也吃飽

2025/06/21 05:30

文、食譜示範／沙小囡

除了一日三餐，週末我經常約三五好友在家小聚，做的也都是很家常的食物。感受食材從下鍋到上桌的變化，賦予食材二次生命的同時，我也品嘗到了人生之趣。

隨著營養知識慢慢豐富，我意識到飲食健康的重要性。這些年很流行的輕食也漸漸占據了我的餐桌。輕食是餐飲的一種形態，輕的不僅是食材的份量，更是烹飪方式，保留食材本來的營養和味道。輕食，可以有效的幫我們控制食欲，但並不是餓肚子，而是在飽腹的同時，吸收高營養。日常做家常菜我會選擇蒸、燉、煮、烤、拌等少油的烹飪方式，可以減少胃腸道負擔。食材上，選擇時蔬、鮮果、低脂優質肉類；調味料選用健康的食用油、零卡糖以及低卡醬料，椒鹽、蒜鹽等也大多自己製作，輕調味、重食材。

輕食讓我們營養攝取無負擔、無壓力、更健康，同時引申出一種積極陽光的生活態度和生活方式。

糖果鮪魚三明治糖果鮪魚三明治

糖果鮪魚三明治

材料：

黑麥土司4片、水煮蛋1個、苦苣1小把、鮪魚罐頭（水漬）1罐、番茄1個、海苔碎少許

做法：

1.苦苣洗淨，用廚房紙吸乾水分。番茄洗淨、切片備用。

2.把黑麥土司片擺在盤中，鋪一層苦苣，一層番茄片，再鋪上鮪魚肉。

3.煮雞蛋切片，鋪在最上面，撒海苔碎。

4.把兩片土司夾起來，用烘焙油紙包裹，兩邊反向擰一下，擰成糖果狀。

涼拌豆皮涼拌豆皮

涼拌豆皮

材料：

乾豆皮80克、小黃瓜1/2根、胡蘿蔔1/2根、蒜3瓣、香菜1根、薄鹽醬油2勺、清香米醋1勺、蠔油1勺、香油1/2勺、零卡糖少許

做法：

1.乾豆皮用溫水泡軟，汆燙1分鐘後撈出瀝乾。

2.胡蘿蔔、小黃瓜切絲，香菜梗、蒜切末備用。

3.取一小碗，放入蒜末和香菜梗，加入薄鹽醬油、蠔油、清香米醋、零卡糖和香油拌勻成醬汁。

4.將汆燙好的豆皮、胡蘿蔔、小黃瓜和香菜葉放入大碗中，淋上醬汁，拌勻即可。可根據個人口味加辣椒油。

北非蛋北非蛋

北非蛋

材料：

番茄1個、雞蛋1個、紅椒1/2個、青椒1/2個、洋蔥1/4個、香菜碎少許、番茄醬30克、鹽適量、咖哩粉適量、橄欖油（或茶油）15毫升、切片長棍麵包適量

做法：

1.青紅椒、番茄、洋蔥洗淨後切小丁。

2.鍋中刷一層油，放入洋蔥丁和番茄丁翻炒至表面微黃。加入番茄醬翻炒均勻。加入青紅椒。加一點咖哩粉和鹽調味，翻炒均勻。

3.用鍋鏟將食材鋪平，用勺子挖個洞，打入雞蛋。小火煎3分鐘，撒上香菜碎。

4. 搭配切片長棍麵包上桌。

肥牛蓋飯肥牛蓋飯

肥牛蓋飯

材料：

米飯1人份、牛肉捲片200克、昆布10克、洋蔥1/2個、雞蛋1個、日式醬油1勺、蠔油1勺、海苔絲適量、白芝麻適量、零卡糖少許、食用油適量

做法：

1.昆布洗淨，用水泡發，泡昆布的水備用。

2.洋蔥切條，放入熱油中爆香。下牛肉捲片，翻炒至變色。

3.加入適量泡昆布的水，再加入日式醬油、零卡糖和蠔油，翻炒均勻至入味。

4. 將炒好的牛肉擺在米飯上。煎個溏心蛋蓋在上面，撒白芝麻和海苔絲提香。

絲瓜鮮蝦煲絲瓜鮮蝦煲

絲瓜鮮蝦煲

材料：

鮮蝦8隻、絲瓜1根、蒜2瓣、雞蛋1個、木耳7朵、胡蘿蔔1段、粉絲1小把、高湯1大碗、香油1小勺、鹽適量、食用油適量

做法：

1.鮮蝦洗淨，去頭、去殼、開背去蝦線，做成蝦球。

2.粉絲用溫水泡軟備用。木耳洗淨、泡發。胡蘿蔔洗淨、切花片。絲瓜洗淨、去皮、切滾刀塊。蒜去皮、切成末。

3.雞蛋打散成蛋液，鍋中倒油燒至七成熱，倒入蛋液，炒散後盛出。

4.鍋中留底油，加入蒜末炒出香味後放入絲瓜翻炒至變色。

5.另取一砂鍋，加入高湯煮開，下粉絲、木耳、胡蘿蔔、雞蛋和絲瓜。放入蝦球，加鹽，再次煮開，起鍋前淋香油。

【家庭plus．美味教室】美味零負擔 吃巧也吃飽

（圖片提供／《零負擔美味輕食提案》台灣東販）

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