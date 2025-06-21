【藝週末．寰宇散步】跟著瀨戶內國際藝術祭 尋訪瀨戶內海4島

藤本壯介用不鏽鋼網打造〈直島パヴィリオン〉。Naoshima Pavilion Owner: Naoshima Town Architect: Sou Fujimoto Architects

文．攝影／田欣雲

〈直島パヴィリオン〉就坐落在宮浦港邊。Naoshima Pavilion Owner: Naoshima Town Architect: Sou Fujimoto Architects

盼了3年，終於等到「瀨戶內國際藝術祭」歸來，這場在碧波萬頃的畫布上揮色彩的藝文盛典，讓全球無數旅人心神嚮往。由「倍樂生控股（Benesse Holdings）」大力支持的「瀨戶內國際藝術祭2025」，其背後秉持的「公益資本主義」精神，不僅著眼於經濟效益，更強調透過藝術的力量活化在地，促進島民與遊客交流，為曾經黯淡的瀨戶內海島嶼帶來嶄新生命力。踏上這片迷人的海域，此次共探訪直島、男木島、豐島及小豆島，4座各具風情的島嶼，在巡禮藝術作品的足跡中，同步感受小島群獨特的魅力與生命脈動。

〈歩く⽅⾈〉創作靈感來自挪亞方舟故事。”Walking Ark” Keisuke Yamaguchi

直島：在藝術地景中 品味島風詩意

作品〈男⽊島の魂〉所在地也是島上的遊客中心。”Ogijima’s Soul” Jaume Plensa

抵達直島宮浦港，最先映入眼簾的作品，便是草間彌生的經典之作〈赤かぼちゃ〉（Red Pumpkin），她曾在詩的一部分中提到：「我在宇宙的盡頭尋找太陽的『紅光』，最終它在直島的海洋中，化為了紅色南瓜。」這顆色澤豔紅的可愛南瓜，布滿大師代表性圓點圖案，映襯在海天一色的蔚藍之下，顯得既前衛又充滿童趣，早已成為直島的象徵，魅力感染全島。如今在島上隨處可見圓點蹤影，從穿梭巷弄的自行車、電單車，乃至於租賃小客車，都巧妙地融入了這股活潑的藝術意象。

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在男木島上，隨處都可能與貓咪不期而遇。

沿著港邊堤岸前行，對面是另件引人注目的作品〈直島パヴィリオン〉（Naoshima Pavilion），這座由藤本壯介創作的白色幾何結構，由約250片三角形不鏽鋼網組成，設計概念發想在直島町原有27座島嶼之外，再添上這「第28座島」，它如同一個輕盈的漂浮體，在陽光下閃爍著純淨光芒，遊客不只能走入「島嶼」內部，夜晚燈光還會將它點亮，吸引旅人駐足留影。

豐島美術館咖啡廳同樣由西澤立衛設計，延續將自然光引入建築內的風格。

男木島：在山城巷弄間 與貓咪不期而遇

走出豐島美術館外，可欣賞到唐櫃的棚田景致。

告別直島，搭乘海上計程車（可載25名乘客的遊艇）前往男木島。與直島中部的地勢平坦不同，走進男木島村落，有種探訪山城九份的錯覺，這裡的房屋沿著陡峭山坡而建，錯綜複雜的道路和坡道如同迷宮一般。漫步在狹窄小巷間，不時與慵懶的貓咪不期而遇，牠們或在屋簷下打盹，或在石階上散步，肚子餓的還會主動討摸，真是悠閒島風最生動的點綴。

豐島美術館採預約制，官方強烈建議提前在線上購買門票。

男木島上的藝術作品，也巧妙地融入這樣的地景之中。佇立於港邊負責送往迎來的男木交流館，本身也是由西班牙藝術家Jaume Plensa的藝術品〈男木島の魂〉（Ogijima’s Soul），白色鏤空房頂雕塑由不同語言的文字交織而成，在陽光下投射出富有文化意涵的光影，象徵島嶼與世界的連結。沿著島濱步道朝逆時針方向前行，可相遇另一件令人印象深刻的作品〈歩く方舟〉（Walking Ark）。創作靈感發想自《舊約聖經》中連接生命的「挪亞方舟」，讓4座藍白大山長出5雙腳，在強風呼呼的海堤上走向大海，是藝術家山口啓介經歷311大地震後，試圖傾聽宇宙與自然真理，探索重生和未來希望的想望。

〈無人勝出─多重籃框〉用幽默消解輸贏概念。”No one wins - Multibasket”Llobet & Pons

豐島：在靜謐空間中 體驗自然與藝術共鳴

於土庄港畔迎賓的〈太陽の贈り物〉。”Gift of The Sun” Choi Jeong Hwa

相較於直島的現代藝術氛圍和男木島的樸實山村風情，豐島則散發著一股寧靜而豐饒的氣息，教人幾乎忘了這兒在藝術進駐前，曾是被廢棄物汙染過的「垃圾島」。不想被公車班次束縛，可選擇從碼頭徒步前往豐島美術館所在，這段上坡路程雖然有些費力，但也讓人得以放慢腳步，欣賞沿途的瀲灩波光，和目的地附近那層層疊疊的棚田（梯田）景致。

遊客可在道之驛小豆島橄欖公園內，拍攝《魔女宅急便》騎掃把打卡照。

座落唐櫃小丘上的豐島美術館，由藝術家內藤禮和建築師西澤立衛所共同設計，藝術場館〈母型〉外觀，如同一滴泉水輕柔地落在地面上，館方訂下極為嚴格的參觀規定，入內禁止攝影且需保持靜默，還得時時注意別踩到隨處湧出的「泉水」。然而，只要一脫下鞋子，走進這處完全無任何梁柱支撐的巨大空間，立刻被眼前景象所震懾：天花板開了一大一小共2個洞口，任陽光和微風自由灑落進來，地板上不時有水珠冒出，緩慢地流動、匯聚又悄然散失。大自然的光線、風動、蟲鳴鳥囀與藝術品融為一體，並非毫無聲息，卻營造出一種極致的靜謐氛圍，此刻但凡一根針落在地上，都足以破壞這股寧靜。現場觀眾都靜靜地坐在地板上，感受著時間流逝，以及自然與藝術之間那種難以言喻的共鳴。

鏽跡斑斑的〈空の⽟／寒霞渓〉與所在空間一起變化。”Soranotama／Kankakei” Noe Aoki

在豐島上，還可欣賞另一件名為〈無人勝出─多重籃框〉（No One Wins - Multi-Basketball）的作品。西班牙藝術家Llobet & Pons設置多個籃框的奇特籃球場，以一種幽默方式，消解競技賦予的輸贏概念，方才在美術館的小心翼翼到這裡全然無用，旁邊拿顆球就能隨意投射，好像笑說著「遊戲嘛！開心就好」。

如同碎裂蛋殼的〈はじまりの刻〉，在縫隙中藏著自然生機。”The Time of the Beginning” Shiko Miyake

小豆島：在自然風光中 尋覓藝術的蹤跡與氣味

紅南瓜〈⾚かぼちゃ〉是草間彌生的經典之作（請勿擅自轉載）。“Red Pumpkin” Yayoi Kusama,2006 Naoshima Miyanoura Port Square ©YAYOI KUSAMA

小豆島是瀨戶內海島嶼中面積第2大的，擁有豐富多樣的自然景觀、文化歷史和特色產業。比如當船隻緩緩靠近小豆島土庄港碼頭時，能聞到空氣中瀰漫著一股濃郁的麻油香，據說這裡特產的手延素麵，製作過程必須使用麻油拉伸，這獨特氣味，如同一枚迎接遠來客人的嗅覺印記。

不過提到油，小豆島最出名的不只麻油、醬油，還有傲視全日本的橄欖油，地中海來的橄欖樹在這兒生根茁壯，為島上帶來幾許希臘風情。土庄港畔，韓國藝術家崔正化雕塑作品〈太陽の贈り物〉（Gift of The Sun）閃耀金燦光芒，橄欖葉片造型的編織皇冠，寄語每位到訪的遊客歡迎之意；島上因吉卜力工作室《魔女宅急便》電影取景而聲名大噪的「道之驛小豆島橄欖公園」內，人人都要免費租個掃把，在充滿米克諾斯情調的白色風車旁跳拍幾張，才算到此一遊。

比起前述小島，小豆島真的不小，島上散落著瀨戶內國際藝術祭多件藝術作品，值得特別留宿一晚，拜訪景點時同步發掘。造訪被譽為日本三大絕美溪谷之一的「寒霞溪」，搭纜車上山頂站後，可以同步欣賞到青木野枝的作品〈空の玉／寒霞渓〉（Soranotama／Kankakei）。這顆立在崖邊的鐵質鏤空球體，映襯著藍天與壯闊溪谷，球體的表面已可見歲月的痕跡，滿布鏽斑，如同時間的刻印，呼應著寒霞溪的春萌、夏綠、楓紅與白雪。

另件低語光陰、自然和生命之作〈はじまりの刻〉（The time of the beginning）則充滿療癒感。它在小豆島大觀音附近、屋形崎夕陽之丘山坡上，藝術家三宅之功以一顆比兩個人高、表面像破碎蛋殼的陶製作品，吟詠與島嶼共生的生命。仔細看，蛋型表面縫隙中，可以觀察到幼小植物正在努力地生根茁壯，「一沙一世界，一花一天堂」，藝術家創作作品，而作品無意間孕育生命，何時落下的種子？何時期會際遇？令人喟嘆短暫的一刻，也可以見證生命傳承。

瀨戶內藝術祭

瀨戶內國際藝術祭2025春季展已於5月25日結束，夏季展8月1日至31日、秋季展10月3日至11月9日，展覽會場包含瀨戶內群島與沿岸地區共17區，詳細資訊可查詢官網https://setouchi-artfest.jp/tw/。

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