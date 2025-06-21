【藝術文化】2025外亞維儂藝術節與愛丁堡藝穗節台灣季 8組團隊進行文化外交

囝仔人《果子去哪裡？》。 （文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣優秀表演藝術團隊將於7月及8月，分別再度登上國際2大藝文盛會「外亞維儂藝術節」與「愛丁堡藝穗節」，文化部昨（20）日舉辦行前記者會，邀請8組參演團隊齊聚展演精華片段，並分享即將展開的歐洲演出計畫及交流海外市場經驗，為即將到來的國際舞台暖身。

翃舞製作《推拉》。 （文化部提供）

文化部長李遠致詞說明：「我們要推動『歐洲台灣文化年』的整體策略，將外亞維儂與愛丁堡藝穗節做為歐洲文化布局的重點亮相。」他並引用自己過往在外交部工讀經驗表示，半世紀後能以文化部長身分推動文化外交，「這是我從沒想過的旅程」；同時感性寄語：「親愛的台灣藝術家們，你們是台灣文化的使者」，期盼每一位團隊都能在國際舞台上盡情發光。

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法國在台協會主任龍燁（前排左起）、歐洲經貿辦事處長谷力哲、文化部長李遠、英國文化協會處長蘇珊、文化部文化交流司長紀東陽，祝福法國「外亞維儂藝術節」及英國「愛丁堡藝穗節」參演團隊凱旋歸來。（記者董柏廷攝）

今年外亞維儂藝術節（7月5至26日）共有4組團隊參演，包含麥藍堤亞舞團《共》，以髮絲相連的舞者肢體表現人際之間的牽連與掙扎，呈現共生與協調的辯證；翃舞製作《推拉》探討社會中性別與權力間的張力與自我定位；身體處方《㒩》運用詩意動作探問生死與人際邊界；FOCASA馬戲團《愛情烏托邦》則以小丑馬戲形式，演繹復古浪漫與現實間的衝突與荒謬，打造出人性寓言劇場。

愛丁堡藝穗節「台灣季」（8月1至25日）則集結4組風格各異的創作團隊：囝仔人《果子去哪裡？》透過果實遠行的旅程，描繪家庭與成長的情感變化；君舞蹈劇場《痕跡》從身體出發回應客家文化記憶，呈現個人與族群間的牽繫；拾陸製作《年少時光》以箱子與故事串起少年青春的自我追尋；斜槓青年創作體《你欲泅去佗位？》則以無語言偶戲結合光影技術，引領親子觀眾進入一場尋鯨的奇幻旅程，觸碰生命的渴望與重量。

文化部表示，外亞維儂藝術節與愛丁堡藝穗節不僅是國際表演藝術的重要平台，更是文化外交策略中的關鍵節點。今年參演作品涵蓋舞蹈、戲劇、偶戲、馬戲等多元形式，主題橫跨性別、文化記憶、家庭情感與個人認同，展現台灣表演藝術創作能量與多樣面貌。文化部將持續深耕國際連結，協助台灣團隊拓展海外市場，提升台灣文化於全球藝文版圖的可見度與影響力。

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