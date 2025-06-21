自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2025外亞維儂藝術節與愛丁堡藝穗節台灣季 8組團隊進行文化外交

2025/06/21 05:30

囝仔人《果子去哪裡？》。 （文化部提供）囝仔人《果子去哪裡？》。 （文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣優秀表演藝術團隊將於7月及8月，分別再度登上國際2大藝文盛會「外亞維儂藝術節」與「愛丁堡藝穗節」，文化部昨（20）日舉辦行前記者會，邀請8組參演團隊齊聚展演精華片段，並分享即將展開的歐洲演出計畫及交流海外市場經驗，為即將到來的國際舞台暖身。

翃舞製作《推拉》。 （文化部提供）翃舞製作《推拉》。 （文化部提供）

文化部長李遠致詞說明：「我們要推動『歐洲台灣文化年』的整體策略，將外亞維儂與愛丁堡藝穗節做為歐洲文化布局的重點亮相。」他並引用自己過往在外交部工讀經驗表示，半世紀後能以文化部長身分推動文化外交，「這是我從沒想過的旅程」；同時感性寄語：「親愛的台灣藝術家們，你們是台灣文化的使者」，期盼每一位團隊都能在國際舞台上盡情發光。

法國在台協會主任龍燁（前排左起）、歐洲經貿辦事處長谷力哲、文化部長李遠、英國文化協會處長蘇珊、文化部文化交流司長紀東陽，祝福法國「外亞維儂藝術節」及英國「愛丁堡藝穗節」參演團隊凱旋歸來。（記者董柏廷攝）法國在台協會主任龍燁（前排左起）、歐洲經貿辦事處長谷力哲、文化部長李遠、英國文化協會處長蘇珊、文化部文化交流司長紀東陽，祝福法國「外亞維儂藝術節」及英國「愛丁堡藝穗節」參演團隊凱旋歸來。（記者董柏廷攝）

今年外亞維儂藝術節（7月5至26日）共有4組團隊參演，包含麥藍堤亞舞團《共》，以髮絲相連的舞者肢體表現人際之間的牽連與掙扎，呈現共生與協調的辯證；翃舞製作《推拉》探討社會中性別與權力間的張力與自我定位；身體處方《㒩》運用詩意動作探問生死與人際邊界；FOCASA馬戲團《愛情烏托邦》則以小丑馬戲形式，演繹復古浪漫與現實間的衝突與荒謬，打造出人性寓言劇場。

愛丁堡藝穗節「台灣季」（8月1至25日）則集結4組風格各異的創作團隊：囝仔人《果子去哪裡？》透過果實遠行的旅程，描繪家庭與成長的情感變化；君舞蹈劇場《痕跡》從身體出發回應客家文化記憶，呈現個人與族群間的牽繫；拾陸製作《年少時光》以箱子與故事串起少年青春的自我追尋；斜槓青年創作體《你欲泅去佗位？》則以無語言偶戲結合光影技術，引領親子觀眾進入一場尋鯨的奇幻旅程，觸碰生命的渴望與重量。

文化部表示，外亞維儂藝術節與愛丁堡藝穗節不僅是國際表演藝術的重要平台，更是文化外交策略中的關鍵節點。今年參演作品涵蓋舞蹈、戲劇、偶戲、馬戲等多元形式，主題橫跨性別、文化記憶、家庭情感與個人認同，展現台灣表演藝術創作能量與多樣面貌。文化部將持續深耕國際連結，協助台灣團隊拓展海外市場，提升台灣文化於全球藝文版圖的可見度與影響力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應