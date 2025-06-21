【藝術文化】奧拉弗．埃利亞松首度來台個展 你的好奇旅程登場

奧拉弗．埃利亞松，〈多重影子屋〉，2010。 （記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館主辦的冰島-丹麥藝術家奧拉弗．埃利亞松（Olafur Eliasson）首次台灣大型個展「你的好奇旅程」，精選藝術家自1990年代以來30餘年創作，精選的17件代表作，橫跨裝置、繪畫、雕塑與攝影，聚焦感知、參與、環境與非人類視角等主題，呈現其一貫挑戰感知與探索自然邊界的藝術實踐。即日起至9月21日於北美館大廳及一樓展覽室展出。

奧拉弗．埃利亞松「風的書寫」、「太陽繪圖」系列作。2023。 （記者董柏廷攝）

埃利亞松昨（20）日出席展覽開幕時表示：「每一件作品都帶著創作過程的痕跡，觀眾的參與讓作品得以完成。」北美館副館長蔣雨芳則指出，展覽是亞太美術館合作的重要里程碑，也象徵台灣與世界、藝術與社會之間的深層連結。

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「你的好奇旅程」由新加坡美術館與奧拉弗．埃利亞松工作室共同策劃，並於5座城市巡迴展出。北美館為第3站，展覽規模更為擴大，之後將前往印尼雅加達與菲律賓馬尼拉。此次展出不僅呈現埃利亞松的經典之作，也為亞太觀眾開啟一場結合感官、環境與人文的藝術體驗。

展覽透過自然現象與科技裝置，強調觀眾參與的主體性，引導觀者在光影、水霧與色彩中感知自我與世界的關係。作品如〈美〉，以光線與水霧構築出彩虹般的多色光幕，觀者從不同角度觀察會產生截然不同的視覺經驗；〈多重影子屋〉則利用多色光源與投影，讓走入空間的觀眾產生層疊剪影，作品因此得以「共創」。此外，〈風的書寫〉、〈太陽繪圖〉等作品，更運用風力與陽光記錄氣候訊號，反映藝術家對環境與永續議題的長期關懷。

奧拉弗．埃利亞松擅長將不可捉摸的自然元素轉化為感知體驗，其創作不僅在形式上挑戰觀看方式，更在思維上引導觀眾重新思考我們與自然、科技、社會的關係。他創立的工作室集合來自建築、科技、藝術、料理等多領域專業者，共同實踐藝術與跨域融合的可能。

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