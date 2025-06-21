【藝術文化】朱團2豆莢寶寶兒童音樂會 闖關登上彩虹塔

豆莢寶寶每年陪伴小朋友體驗打擊樂現場的感動與歡樂。（朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團2每年暑假推出新的「豆莢寶寶兒童音樂會」，已是許多喜愛音樂的家長與小朋友們，最期待的音樂盛事，朱團公布今年音樂會主題《噔噔！登上彩虹塔》，將於8月2日至10月19日巡迴全台，帶領大家跟隨豆莢寶寶DoReMi的腳步，一起闖關登頂，搶救七彩光芒。

《噔噔！登上彩虹塔》描繪豆莢寶寶跟隨著彩虹軌跡，意外發現一座彩虹塔，在紅通通公主與天弓騎士帶領下，豆莢寶寶一路登高闖關，試圖找到消失在此處的藍悠悠公主，解開彩虹塔祕密的半途中，卻發現自己身上的顏色只剩下黑與白，豆莢寶寶將借用小朋友們的力量，在音樂遊戲與現場互動中，一起找回七彩光芒。

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朱團2助理藝術總監陳宏岳與編導呂濟寬，將此次的「闖關」設計成像常見的電玩遊戲模式，藉由一關又一關的挑戰，吸引小朋友們持續往下探索的好奇心，累積實力挑戰最後的「塔主」。並使用水桶、塑膠杯等生活中常見的用具，轉化為能敲出精采樂曲的打擊樂器，讓大家發現日常裡「處處皆可是音樂」的可能性。

朱團自37年前推出台灣第1個專為孩子們設計的兒童音樂會，並於2003年誕生「豆莢寶寶」後，DoDo、ReRe及MiMi於過去這20多年來，陪伴小朋友們在各種想像的世界裡，體驗打擊樂現場帶來的感動與歡樂。藝術總監朱宗慶表示，這是一項向下扎根的教育工作，長期下來十分可觀，「現在負責演出的2團團員們，很多都是當年在台下的觀眾。」

《噔噔！登上彩虹塔》將於8月2日在台北首演，之後巡迴新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南與高雄等8縣市，即日起至7月13日有「早鳥限定」82折方案，詳詢OPENTIX。

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