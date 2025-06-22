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【藝術文化】日本藝術家泉太郎台灣首展 關美館3階段呈現展覽新形式

2025/06/22 05:30

泉太郎以工作桌、沙發與閱讀燈等組構出一座思辨舞台，空間牆面環繞著宛如語言編碼的字母裝置，呈現「設定」與「非設定」之間的觀看關係。（關美館提供）泉太郎以工作桌、沙發與閱讀燈等組構出一座思辨舞台，空間牆面環繞著宛如語言編碼的字母裝置，呈現「設定」與「非設定」之間的觀看關係。（關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立關渡美術館主辦的日本藝術家泉太郎個展「④ Pre-surgery title [15/2224]: A Pocket & Slime⑤」，即日起至8月10日於關美館展出，這是泉太郎在台首次個展，展覽採3階段展出形式，分別為「運動期」（6月6日至8月10日）、「埋藏期」（8月11日至2026年10月）及「公開期」（2026年10月16日至2027年1月10日），將關美館轉化為一座具有時間層次與身體感知的考古遺址，帶領觀者穿越生成、埋藏與發掘的循環，重新想像「原存」世界的樣貌。

不同的符號與語言字母交錯排列，企圖探索「語意生成」與「藝術家設定」之間的辯證。（關美館提供）不同的符號與語言字母交錯排列，企圖探索「語意生成」與「藝術家設定」之間的辯證。（關美館提供）

1976年出生於日本奈良的泉太郎，擅長以裝置、行動、錄像等複合媒材，反思人類社會與制度結構之間的矛盾。此次展覽第1階段，以「Act Unionem」（洋蔥運動）為行動主題，藝術家攜手關美館內部成員展開研究與對話，以「藝術家的創傷」為核心命題，探討在社會身分與制度設下的台座下，藝術行動如何被定義、消費與操控。

泉太郎表示：「藝術家是在未來懷抱創傷的存在。即使過去的選擇無法改變，也能重新挖掘那些曾經的選項，藝術正可以發揮這樣的功能。」他強調，展覽並非僅是將作品陳列，而是透過重複掩埋與發掘的過程，檢視選擇與儀式在個體與社會之間的交錯運作。

展覽第1階段結束後，將旋即進入「埋藏期」，展覽空間內的物件將被安置封存，靜待時間沉澱與轉化，直至「公開期」再度被揭示，觀者將見證那些曾被隱藏的痕跡如何重新現身，並在時間的堆疊中賦予新的詮釋與視角。泉太郎以此形式打破展覽的單一觀看邏輯，邀請觀眾一同參與這場以考古學為隱喻的藝術發掘行動。相關展覽內容詳詢關美館。

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