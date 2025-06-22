自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】我家的暑假作業

2025/06/22 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

每年暑假一到，家長可以幫孩子安排自家限定的作業，讓孩子和大人創造不一樣的假期回憶……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈學習新方案〉挑戰新才藝 自己作主

文／董劭杰（新北市）

每到暑假，除了學校老師安排的作業之外，我都會讓女兒選一樣想學的東西，然後一起規畫學習方案，也許是參加實體課程，又或是透過影片自學，用一個暑假的時間，體驗一件沒嘗試過的事。

前年她選了羊毛氈，和同學一起參加學校開的暑期社團，還接了媽媽的委託，戳出好幾隻高矮胖瘦各不相同的小水豚，看了就讓人會心一笑。

去年爺爺出國回來時，帶了一把漂亮的烏克麗麗。剛開始她還有些猶豫，怕自己學不會，我說：「我們先定個目標，只要學會彈〈小星星〉就好。」於是，我們每天花一點時間，依照說明書調弦開始，按照網上的教學影片慢慢練習。從一開始的手忙腳亂，到後來能順暢地彈出和弦，除了原本的目標〈小星星〉外，她還多學了幾首簡單的歌曲，時不時還會抱著烏克麗麗要給我們來一場小型演奏會呢。

孩子在探索新事物時，眼中綻放的光芒，就是這段假期裡最動人的風景。不知道今年暑假，她又會選擇什麼嶄新的挑戰呢？

〈今年去哪玩〉家族旅行 創造回憶寶盒

文／羊咩（台中市）

我們家的暑假作業，來自對家族的牽掛跟延續。

那年夏天，家族中一位敬重的長輩辭世。原本沉重的告別式上，親友久違重逢，欣見彼此安好。我們互相問候、寒暄，卻也感歎每次能齊聚的時候，總是在這種伴著離別傷痛的情緒下。於是有人提議，趁孩子放暑假時，再找個機會一起旅行。

隔年暑假，我們真的成行了。3個家庭，從老到小，大人安排行程，孩子統計人數，訂餐、分工、採買、聯絡全都自己來。那一年我們選擇環島旅行，搭火車、包小巴，每到一站就像打開一個新的回憶寶盒。

幾年下來，加入的家庭愈來愈多，有過山區露營、海邊戲水烤肉，甚至還挑戰過包團離島潛水。每次活動結束，孩子寫遊記、大人整理照片，這樣的「暑假作業」充滿溫度與意義。

對我們家來說，這份延續多年的暑假任務，不只是旅程，更是家人彼此間情感的修補與交織。每年夏天，當群組裡開始討論：「今年家族旅行要去哪裡？」就表示家族聚，將再度成為我們家今年的暑假最重點作業。

〈不當旱鴨子〉兄弟聯手 游泳上手

文／林秦（高雄市）

我家老大、老二在小學就很會游泳了，唯獨老三到了國中，還是個「旱鴨子」。我也花了不少錢讓他去學游泳，卻怎麼學都學不會。

擔心之後課業壓力愈來愈大，於是在他升國二的暑假，我給他一項暑假作業：學會游泳，並且能來回游完25公尺，達到目標，零用錢加碼；否則就要扣零用錢，他點頭答應。

我讓他去接受一對一的游泳教學，結果課程結束，這小子跟我說，他只會游9公尺，要換三次氣。哇咧，這離25公尺太遠了吧。

就在暑假快結束時，帶孩子們到一家有游泳池的休閒旅館度假，我忽然靈機一動，跟老大和老二說，只要教會弟弟游泳，就給獎金1千元。老二聽到有獎金，立刻答應。

沒過一會兒，老二就跑來跟我說，弟弟已經會游泳了，把我驚呆了。這當然得驗證。果然老三在水中猶如蛟龍般，來去自如。這1千元我可是付得心甘情願，只是之前老三都學不會是怎樣呢？

不過我想老二，他日後多一個職業選擇──游泳教練。

〈打工賺錢錢〉二手品擺攤 學習當老闆

文／砂立（南投縣）

暑期長假對學生是雀躍，對家長是挑戰，就讀小學的孩子前一秒吱吱喳喳、下一秒世界大戰，拉家長斷案孰是孰非，一天能發生好幾次，為了避免這種情形，我發布任務交由孩子完成。

從小到大接收親友的恩典牌、孩子生日時獲贈禮物，不知不覺衣服、玩具成為儲藏室一大勢力。有些衣物甚至未拆封，孩子已成長到穿不下，嶄新的玩具數量眾多，給孩子的任務就是化身小老闆在假日市集擺攤。

孩子興致勃勃地分工合作，上網搜尋擺攤經驗、用電腦繪畫海報，計算成本支出；清理分類要賣的物品，查看外觀、拭去灰塵，包裝貼價格；我跟老公則從旁協助，補足孩子疏忽之處。

鮮明的海報跟合理定價使販售物品被一掃而空，扣掉攤位租金，剩餘金額由孩子規畫安排。清出家裡空間、體驗賺錢的辛苦與成就，學習學校沒教的事物，孩子主動用賺來的錢帶全家品嘗豐盛餐點，為親子作業寫下美好句號。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應