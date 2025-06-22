【家庭plus．徵文大拼盤】我家的暑假作業

圖／陳佳蕙

每年暑假一到，家長可以幫孩子安排自家限定的作業，讓孩子和大人創造不一樣的假期回憶……

圖／陳佳蕙

〈學習新方案〉挑戰新才藝 自己作主

文／董劭杰（新北市）

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每到暑假，除了學校老師安排的作業之外，我都會讓女兒選一樣想學的東西，然後一起規畫學習方案，也許是參加實體課程，又或是透過影片自學，用一個暑假的時間，體驗一件沒嘗試過的事。

前年她選了羊毛氈，和同學一起參加學校開的暑期社團，還接了媽媽的委託，戳出好幾隻高矮胖瘦各不相同的小水豚，看了就讓人會心一笑。

去年爺爺出國回來時，帶了一把漂亮的烏克麗麗。剛開始她還有些猶豫，怕自己學不會，我說：「我們先定個目標，只要學會彈〈小星星〉就好。」於是，我們每天花一點時間，依照說明書調弦開始，按照網上的教學影片慢慢練習。從一開始的手忙腳亂，到後來能順暢地彈出和弦，除了原本的目標〈小星星〉外，她還多學了幾首簡單的歌曲，時不時還會抱著烏克麗麗要給我們來一場小型演奏會呢。

孩子在探索新事物時，眼中綻放的光芒，就是這段假期裡最動人的風景。不知道今年暑假，她又會選擇什麼嶄新的挑戰呢？

〈今年去哪玩〉家族旅行 創造回憶寶盒

文／羊咩（台中市）

我們家的暑假作業，來自對家族的牽掛跟延續。

那年夏天，家族中一位敬重的長輩辭世。原本沉重的告別式上，親友久違重逢，欣見彼此安好。我們互相問候、寒暄，卻也感歎每次能齊聚的時候，總是在這種伴著離別傷痛的情緒下。於是有人提議，趁孩子放暑假時，再找個機會一起旅行。

隔年暑假，我們真的成行了。3個家庭，從老到小，大人安排行程，孩子統計人數，訂餐、分工、採買、聯絡全都自己來。那一年我們選擇環島旅行，搭火車、包小巴，每到一站就像打開一個新的回憶寶盒。

幾年下來，加入的家庭愈來愈多，有過山區露營、海邊戲水烤肉，甚至還挑戰過包團離島潛水。每次活動結束，孩子寫遊記、大人整理照片，這樣的「暑假作業」充滿溫度與意義。

對我們家來說，這份延續多年的暑假任務，不只是旅程，更是家人彼此間情感的修補與交織。每年夏天，當群組裡開始討論：「今年家族旅行要去哪裡？」就表示家族聚，將再度成為我們家今年的暑假最重點作業。

〈不當旱鴨子〉兄弟聯手 游泳上手

文／林秦（高雄市）

我家老大、老二在小學就很會游泳了，唯獨老三到了國中，還是個「旱鴨子」。我也花了不少錢讓他去學游泳，卻怎麼學都學不會。

擔心之後課業壓力愈來愈大，於是在他升國二的暑假，我給他一項暑假作業：學會游泳，並且能來回游完25公尺，達到目標，零用錢加碼；否則就要扣零用錢，他點頭答應。

我讓他去接受一對一的游泳教學，結果課程結束，這小子跟我說，他只會游9公尺，要換三次氣。哇咧，這離25公尺太遠了吧。

就在暑假快結束時，帶孩子們到一家有游泳池的休閒旅館度假，我忽然靈機一動，跟老大和老二說，只要教會弟弟游泳，就給獎金1千元。老二聽到有獎金，立刻答應。

沒過一會兒，老二就跑來跟我說，弟弟已經會游泳了，把我驚呆了。這當然得驗證。果然老三在水中猶如蛟龍般，來去自如。這1千元我可是付得心甘情願，只是之前老三都學不會是怎樣呢？

不過我想老二，他日後多一個職業選擇──游泳教練。

〈打工賺錢錢〉二手品擺攤 學習當老闆

文／砂立（南投縣）

暑期長假對學生是雀躍，對家長是挑戰，就讀小學的孩子前一秒吱吱喳喳、下一秒世界大戰，拉家長斷案孰是孰非，一天能發生好幾次，為了避免這種情形，我發布任務交由孩子完成。

從小到大接收親友的恩典牌、孩子生日時獲贈禮物，不知不覺衣服、玩具成為儲藏室一大勢力。有些衣物甚至未拆封，孩子已成長到穿不下，嶄新的玩具數量眾多，給孩子的任務就是化身小老闆在假日市集擺攤。

孩子興致勃勃地分工合作，上網搜尋擺攤經驗、用電腦繪畫海報，計算成本支出；清理分類要賣的物品，查看外觀、拭去灰塵，包裝貼價格；我跟老公則從旁協助，補足孩子疏忽之處。

鮮明的海報跟合理定價使販售物品被一掃而空，扣掉攤位租金，剩餘金額由孩子規畫安排。清出家裡空間、體驗賺錢的辛苦與成就，學習學校沒教的事物，孩子主動用賺來的錢帶全家品嘗豐盛餐點，為親子作業寫下美好句號。

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