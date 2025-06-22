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【藝週末．藝週推薦展覽】近水遠山─江戶的美好印記

2025/06/22 05:30

東京富士美術館藏葛飾北齋繪〈富嶽三十六景：五百羅漢寺榮螺堂〉，約1830-32，25.1×37.0cm，展期07.01－07.27。描繪東京五百羅漢寺榮螺堂的頂樓，左邊男子手指向隅田川對岸的遠處，彷彿喊著「看，那就是富士山！」。（南院提供）東京富士美術館藏葛飾北齋繪〈富嶽三十六景：五百羅漢寺榮螺堂〉，約1830-32，25.1×37.0cm，展期07.01－07.27。描繪東京五百羅漢寺榮螺堂的頂樓，左邊男子手指向隅田川對岸的遠處，彷彿喊著「看，那就是富士山！」。（南院提供）

文、攝影／記者凌美雪

歌川廣重《東海道五十三次》隸書版完整呈現。歌川廣重《東海道五十三次》隸書版完整呈現。

日本德川幕府在今東京建立江戶城（皇居），長達265年時間被稱為江戶時代（1603-1868）。期間因商業繁盛，帶動民間生活娛樂的風潮，一種跳脫過往御用畫師貴族品味和傳統拘束的「浮世繪」，也成為大眾文化與常民美學的流行指標。這種新興的版印藝術，結合繪畫風格、雕版技術及印刷出版，得以大量傳播，很受歡迎。

江戶和京都之間的53個驛站路線圖。江戶和京都之間的53個驛站路線圖。

故宮南院「江戶浮世之美」特展，以國內首見最大規模的策畫，在3個月內依展件特性與時節應景，進行多次展件更新，每件作品都蘊含許多典故，值得細細品味，喜歡的人可以二刷、三刷，但若只能參觀一次，也不必扼腕，掌握2大要領：江戶的水、富嶽的山，即使在數百年後的現在，也可透過浮世繪，追憶江戶美好生活的印記。

互動科技展示，以北齋的大地圖為底，同時呈現歌川廣重《東海道五十三次》保永堂版和隸書版比較。互動科技展示，以北齋的大地圖為底，同時呈現歌川廣重《東海道五十三次》保永堂版和隸書版比較。

江戶時期的東京，是個充滿沼澤河川的古城，「江戶」一詞也如其字面的意思，是「江河的門戶」，也是河川的出海口。在江戶城以東與現今東京最大河流荒川之間的沖積平原，遍布各種河川與渠道，最大的「隅田川」猶如主動脈，隨著延伸各地的支流與運河，與城市生活一起呼吸脈動，水流與橋梁，架構成觀看城市風光的路線，也領人深入都城的街頭，看人們如何工作、娛樂，享受活著，或尋找信仰寄託。

歌川廣重〈名所江戶百景：淺草田圃酉之日參拜〉，描繪吉原青樓常是人們參拜神社後順遊之地，2樓窗戶陽台可遙望富士山。1857，35.0×23.1cm，和泉市久保惣記念美術館藏，07.29－08.31展出。（南院提供）歌川廣重〈名所江戶百景：淺草田圃酉之日參拜〉，描繪吉原青樓常是人們參拜神社後順遊之地，2樓窗戶陽台可遙望富士山。1857，35.0×23.1cm，和泉市久保惣記念美術館藏，07.29－08.31展出。（南院提供）

隨著經濟繁榮，旅行自然也成為江戶時代人們的重要活動，德川幕府以江戶為中心開闢5條重要道路，其中，連接江戶和京都的「東海道」最繁忙，沿途共有53個宿場（驛站），如同現今人們會在東京與大阪之間搭乘「東海道新幹線」，「東海道」成為歷史悠久的經典路線，在德川幕府時期承擔政治、經濟與文化交流的重任，影響深遠，眾多版畫與地圖應運而生。

和泉市久保惣記念美術館藏〈名所江戶百景：兩國花火〉，歌川廣重繪，35.2×24cm，1858。（南院提供）和泉市久保惣記念美術館藏〈名所江戶百景：兩國花火〉，歌川廣重繪，35.2×24cm，1858。（南院提供）

據研究，歌川廣重一生創作了20餘種東海道系列作品，在不同時期畫了不同樣貌的《東海道五十三次》（53個驛站），記錄沿途的風景，加上起點江戶，終點京都，共有55景，畫中人物鮮活且細節豐富，如服飾、飲食習慣等，細膩勾勒江戶時代獨特的風尚。

故宮院藏歌川廣重〈名所江戶百景：大橋安宅驟雨〉，描繪隅田川河岸突如其來的驟雨讓人措手不及，是啟發梵谷的名作。1857，36.5×23.7cm。故宮院藏歌川廣重〈名所江戶百景：大橋安宅驟雨〉，描繪隅田川河岸突如其來的驟雨讓人措手不及，是啟發梵谷的名作。1857，36.5×23.7cm。

其中，約1833年由「保永堂」初版的，以描繪「風、雨、霧、雪」的自然景觀較多；而約於1847至52年間出版的「隸書版」，則著重於富士山、渡河、旅店、神社參拜等旅遊元素。此次展覽完整呈現這2種版本，前半期先展出隸書版（至7月27日）。

歌川國芳繪〈相馬的古內裡〉，約1845-1846，6.5×72.6cm，和泉市久保惣記念美術館藏。「古內裡」是舊宮殿之意，戰國至江戶時代相馬氏的領地因經常有妖怪出沒而聞名於世。展期07.01－07.27。（南院提供）歌川國芳繪〈相馬的古內裡〉，約1845-1846，6.5×72.6cm，和泉市久保惣記念美術館藏。「古內裡」是舊宮殿之意，戰國至江戶時代相馬氏的領地因經常有妖怪出沒而聞名於世。展期07.01－07.27。（南院提供）

此外，也同時精選葛飾北齋對東海道的詮釋，一件大尺寸的〈東海道名所一覽〉，以俯瞰視角呈現日本東部的地形、道路與城市分布。不過，雖然看似一幅真實的立體地圖，實則是北齋將東海道江戶和京都之間的53個驛站，由原來橫長的路線，透過想像集中在一矩形畫面中，還增加了許多名山古剎與風景名勝，完成類似今日的遊樂園地圖。

故宮院藏〈美人氣量競：五明樓花扇〉，約1794-95，喜多川歌麿繪，36.5×23.3cm。故宮院藏〈美人氣量競：五明樓花扇〉，約1794-95，喜多川歌麿繪，36.5×23.3cm。

策展人運用互動科技，以北齋的大地圖為底，精選歌川廣重《東海道五十三次》保永堂版和隸書版，兩套作品中旅遊的自然景觀及人文風貌，更參考《東海木曾兩道中懷寶圖鑑》，標示出重要景點和特產名物，希望透過類似「旅遊指南」的方式，讓今人更能想像和了解江戶時代東海道旅行的所見所聞。

故宮院藏鈴木春信〈風流江戶八景：淺草的晴嵐〉，約1765-1770繪，28.8×20.5cm。故宮院藏鈴木春信〈風流江戶八景：淺草的晴嵐〉，約1765-1770繪，28.8×20.5cm。

隅田川視角 追憶似水年華

〈東海道五十三次之內：江尻〉，約1833年，歌川廣重繪，25.8×37.9cm，展期至07.27。〈東海道五十三次之內：江尻〉，約1833年，歌川廣重繪，25.8×37.9cm，展期至07.27。

德川幕府建造城廓時，考量物資運送與避免水患，闢築許多渠道注入河川，塑造了江戶灣與隅田川為核心的水域系統，使江戶成為名符其實的水都，雖然隨著時代轉變，許多河道已經消失，但透過浮世繪畫作，仍可見當時盛況。

〈東海道五十三次之內：興津〉，約1833年，歌川廣重繪，25.8×37.9cm，展期至07.27。〈東海道五十三次之內：興津〉，約1833年，歌川廣重繪，25.8×37.9cm，展期至07.27。

隅田川在江戶眾多的水系中，提供了最多市民生活的關鍵場景，其中第一重要的，當然是至今仍維持的「隅田川花火大會」。據記載，1733年，德川吉宗為悼念饑荒亡者並祈求驅除瘟疫，在兩國橋舉行水神祭與施餓鬼會之際，同時施放煙火，成為每年夏天的華麗盛宴，延續至今蔚為傳統。

葛飾北齋繪〈富嶽三十六景：神奈川沖浪裏〉，約1830-32，24.6×36.5cm，東京富士美術館藏，展出至06.29。葛飾北齋繪〈富嶽三十六景：神奈川沖浪裏〉，約1830-32，24.6×36.5cm，東京富士美術館藏，展出至06.29。

「兩國橋」是隅田川最有名的橋梁之一，如溪齋英泉所繪〈東都兩國橋夕涼之景色〉（約1830-43，現東京富士美術館藏，展出至06.29），煙火大會期間，河面上各種船舶時常擁擠不堪，不僅做為交通工具，也是展演舞台，兩國橋上萬頭攢動，碩大的煙火在上空炸裂開來，橘紅色的線條伴隨點點白光向外輻射，記錄了煙花最亮麗的瞬間。

〈富嶽三十六景：江戶日本橋〉，約1830-32，葛飾北齋繪，25.6×37.8cm，東京富士美術館藏，展期至06.29。〈富嶽三十六景：江戶日本橋〉，約1830-32，葛飾北齋繪，25.6×37.8cm，東京富士美術館藏，展期至06.29。

「兩國花火」成為歌川廣重《名所江戶百景》描繪的重點之一，夜空中，一束花火迅速升空，然後燦爛綻放。但與其他描繪花火的作品相較，歌川廣重的作品營造出詩意的氛圍。此次展出2件繪於1858年的〈名所江戶百景：兩國花火〉，雖是同年、同名之作，但明顯經過微調，即重新設計刷印的「異版」，故宮院藏的版本以明亮的光芒包圍著花火，而久保惣記念美術館藏的版本，則見煙花閃爍在深邃的夜空中。

「江戶浮世之美」是國內目前最大規模的浮世繪特展。「江戶浮世之美」是國內目前最大規模的浮世繪特展。

除煙火之外，隅田川所經，還有一項特殊的人文景觀，就是淺草寺後方的新吉原，也是江戶地區幕府唯一認可的遊廓（風化區），內有遊女屋（青樓）2百多家，是江戶時代最大的娛樂場所，也是浮世繪喜歡取材的對象。

約1790年代，鳥高齋榮昌所繪的〈廓中美人競：鶴屋內篠原〉，遊女篠原梳著貝髻、插滿髮簪，右手持書簡、左手拇指及食指調整髮簪，姿勢優雅，面帶微笑，露出塗黑的牙齒，和服微微敞開，露出前胸口及後頸，充滿風情；喜多川歌麿繪於1794-95年間的〈美人氣量競：五明樓花扇〉，花扇白皙的手半掩在華麗的和服腰帶下，精通書道、和歌、茶道、香道等各種教養，是五明樓頭牌花魁。

遊廓附近淺草寺周遭是商店集中區，鈴木春信繪於1765-1770年間的〈風流江戶八景：淺草的晴嵐〉，一家販賣潔牙用品的商舖，身著墨綠色小袖和服的美人，是當時深受歡迎的賣場女孩（看板娘）阿藤，正招呼前來消費的年輕武士，二人的互動又是江戶另一種情調。

遙望富嶽 白頭青山依舊在

在觀賞歌川廣重《東海道五十三次》隸書版的過程中，最有趣的是，從東京到京都途中，有好幾站都可以遠眺富士山，只是隨著不同的位置，會看到不同的富士山角度與風貌。

據估算，歌川廣重的《東海道五十三次》從日本橋、戶塚、平塚、箱根、沼津、原、吉原、蒲原、由井、興津、江尻、島田、舞坂、荒井到御油等，至少15次出現富士山，因為所在位置，有的很遠，有的很近，有的在右邊，有的在左邊，有的只看到局部或一半。

就連葛飾北齋1810年出版的《東海道五十三次：繪本驛路鈴》中，從品川宿的室內，都可透過窗戶看到海另一端的富士山。根據江戶風俗誌《守貞漫稿》的記載，品川宿僱用了大量的「飯盛女」原本是在旅籠（日式旅店）或飯屋中為客人添飯端菜的服務員，而在品川宿的飯盛女，實際多從事遊女工作；也可見從一張小小的23×17公分的小畫裡，不僅交代了江戶多水又可遠眺富士山的自然景觀特色，也反映出當時獨特的社會與風俗背景。

談到富士山，自然也不能忽略葛飾北齋筆下的《富嶽三十六景》（1830～32），其中2件作品赫赫有名，〈山下白雨〉畫出午後雷陣雨時山腰壟罩在漆黑烏雲中，還有閃電劃過，而山頂卻仍天空晴朗的對比；〈神奈川沖浪裏〉，幾乎要被巨浪吞噬的小舟，漁夫們隨波起伏，驚滔駭浪卻對比遠方穩坐於畫面中央的富士山，展現動靜交融的美感，梵谷特別讚賞此作的巨浪如「鷲之爪」；法國作曲家德布西更把「巨浪」做為其交響詩《海》首版樂譜封面。

《富嶽三十六景》系列中的富士山，隨時間與環境變換外表與色彩，有夕陽下山後的普魯士藍，也有朝陽初升時的赤紅；還有人在隅田川趴著欄杆指向遠方說：「看，那就是富士山！」無論歲月如何飛逝，如今遙望富嶽，白頭青山依舊在！也讓人不禁讚嘆，富士山果然是日本人的聖山。

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