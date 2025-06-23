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【藝術文化】林易操刀北市交「夏日音樂節」 國際音樂家好友們8月登台共襄盛舉

2025/06/23 05:30

【藝術文化】林易操刀北市交「夏日音樂節」 國際音樂家好友們8月登台共襄盛舉北市交團長郭佩瑜（左）認為，林易（右）與好朋友們透過夏日音樂節與團隊激盪出不少火花。
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市立交響樂團（TSO）自2024年起邀請林易擔任駐團藝術家，並以「青年音樂家．好朋友」為主軸，一起在夏日推出讓人耳目一新的音樂節系列節目，今年是第2年，「夏日音樂漫步」除結合林易的「好朋友系列」接力演出，更邀請到台灣旅德指揮家莊東杰，帶領北市交為音樂節揭開序幕。

【藝術文化】林易操刀北市交「夏日音樂節」 國際音樂家好友們8月登台共襄盛舉旅德指揮家莊東杰將於「夏日音樂漫步」率北市交演出2場。
（記者凌美雪攝）

做為「夏日音樂漫步」的首部曲，8月10日的「莊東杰、張凱閔與TSO」，邀請到2度入選波蘭蕭邦國際鋼琴大賽初賽的張凱閔，觀眾將可搶先一睹這位在國際賽場聚焦目光的台灣新銳，與北市交共同詮釋蕭邦《E小調第一號鋼琴協奏曲》。緊接著，8月17日，莊東杰將合體林易及他的好朋友小提琴家斯蒂凡．賈基夫（Stefan Jackiw）、大提琴家艾德加．莫羅（Edgar Moreau），共同呈現貝多芬《C大調三重協奏曲》。

小提琴家斯蒂凡．賈基夫。（北市交提供）小提琴家斯蒂凡．賈基夫。（北市交提供）

最後3場室內樂系列，就是林易為「夏日音樂漫步」策畫的特別調味，包括去年有參加的莫羅、鮑里斯．博戈洛托（Boris Borgolotto）、趙珍珠（Jinjoo Cho），因為對台北留下非常好的印象，今年歡喜地一口答應再參加；新夥伴則有小提琴家斯蒂凡．賈基夫、中提琴家亞德里安．拉．馬爾卡（Adrien La Marca）與大提琴家麥克斯．蓋斯勒（Max Geissler）。

小提琴家鮑里斯．博戈洛托。（北市交提供）小提琴家鮑里斯．博戈洛托。（北市交提供）

來自世界各地的好朋友們，讓林易決定將3場音樂會規畫為8月15日的「德法篇」，林易將與好朋友們攜手TSO演奏家楊雅淳、陳梅君、詹書婷等，詮釋拉威爾、德布西及舒曼的知名室內樂曲目；8月20日的「俄國篇」，則由林易與好朋友們攜手TSO演奏家胡庭瑄、高洛堯，共同呈獻普羅科菲夫、拉赫瑪尼諾夫及柴科夫斯基等俄國巨匠璀璨室內樂珍品；壓軸於8月22日登場的「德奧篇」，林易與好朋友們將攜手TSO演奏家林一忻、蔡弦修、賴昱如、陳昱翰，從海頓、布拉姆斯樂遊到孟德爾頌的名曲。

中提琴家亞德里安．拉．馬爾卡。（北市交提供）中提琴家亞德里安．拉．馬爾卡。（北市交提供）

林易出生於美國，幼時隨父母回台居住到10歲，之後又回到美國進入茱莉亞音樂學院，13歲就與紐約愛樂合作演出，2014年獲得魯賓斯坦鋼琴大賽銀獎後，展開獨奏家生涯。直到這2年因為接了大學的教職以及做為北市交駐團藝術家，林易坦言現在每年大約有一半時間住在台北，原來不輪轉的中文也變得流利許多。

談到「夏日音樂漫步」，林易笑說，幾個星期的密集相處，讓音樂家跟樂團，都有更親密的感覺，尤其國外來的好朋友們，都跟他一樣非常享受在台北的時光，這次還會有音樂家跟女朋友一起來。還有台灣美食，也是好朋友們最愛，林易透露有好朋友居然一次就愛上外國人最怕的臭豆腐，大家都很愛吃台灣熱炒，他自己則最愛三杯雞，還為此練就了好廚藝。

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