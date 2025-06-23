【藝術文化】慶祝2025聖年 台灣聲樂家赴義大利交流巡演

台義文化交流美聲巡迴音樂會將於6月26日起展開，左起為師大音樂系教授王穎、任蓉、前駐義大利大使李新穎、企業贊助富邦金控楊雅媛、女高音劉孟潔、鋼琴伴奏李沛宸。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年是每25年1次的常規禧年，又稱為「聖年」，梵蒂岡以及教廷所在的義大利首都羅馬，成為世界各地信徒的熱門朝聖地點。旅居海外多年的前師大音樂系教授任蓉，發起「2025聖年台義文化交流美聲巡迴音樂會」，由她親自率領5名台灣優秀聲樂家，以及她所創辦的任蓉表演藝術學坊10名歌手，前往義大利交流演出。

所有台灣的參與者，都在這幾天陸續出發，預計自6月26日起展開巡迴演出。任蓉說明此次巡演行程，分別是6月26日在羅馬羅西尼劇院；28日在羅馬國立音樂院演藝廳；29日在佛羅倫斯的聖母瑪利亞十字教堂，以及7月3日在米蘭的駐義大利代表處。

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任蓉表示，5位台灣聲樂家包括女高音耿立、劉夢潔、謝孟潔，以及男中音趙方豪、男高音黃奕誠，都深富國際演出經驗；在義大利將由羅馬歌劇院指揮和演唱指導大師Sergio La Stella擔任鋼琴伴奏和演出指導，羅馬音樂院聲樂組負責人Anna Maria Ferrante教授擔任顧問，台、義歌手將與義大利指揮大師Fabio De Angelis帶領的羅馬八音階合唱團（Coro Ottava Nota）共同演出。節目內容有獨唱、重唱、合唱，選曲包括歌劇、宗教、世界名曲，甚至台灣的國台語歌曲，特別的是，團隊還特別選了台灣作曲家蕭泰然以及陳茂萱的作品。

昨（22）日出發前往義大利的前駐義大利大使李新穎特別表示，本次在羅馬的2場音樂會是羅馬市政府支持的文化節目，羅馬市政府允許團隊將他們文化節目的徽章加在海報上；在2025聖年這個重要的時間點，這個由台灣民間發起的交流活動，將會邀請教廷和義大利的政要、文化界、商界及各國駐教廷和義大利外交團官員等前來觀賞，聆聽台灣人帶來的愛、希望與祝福。

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