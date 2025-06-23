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【藝術文化】拆鐵皮屋驚見神祕老建築 中市文化局喊停協調鑑定評估

2025/06/23 05:30

台中市中區一處鐵皮屋拆除工程意外拆出神祕老建築，疑是距今有122年歷史的「護國山台中寺」，台中市文化局與民代到場會勘。（記者許國楨攝）台中市中區一處鐵皮屋拆除工程意外拆出神祕老建築，疑是距今有122年歷史的「護國山台中寺」，台中市文化局與民代到場會勘。（記者許國楨攝）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區自由路錢櫃KTV對面巷弄內，近日因拆除一處鐵皮屋，意外露出一棟造型奇特的神祕老建築，引發網友熱議關注，懷疑是距今已有122年歷史的「護國山台中寺」，昨（22）日包括文化局及民代緊急到場會勘，已請施工廠商暫停拆除作業，有關建築型式、年代及功能，仍尚待後續進一步調查研究以釐清相關資訊。

網友在臉書社團「老台中的懷舊記憶」PO出照片，該建築擁有圓頂、卍字符號與浮雕裝飾，引發熱議，有人對照舊地圖指出，這棟建築可能是日治時期榮町一帶的佛教設施，也有人推測為清真寺或其他宗教建築，甚至可能具歷史價值，由於牆面上已出現拆除標記，不少網友擔心「說不定明天就不見了」，呼籲文化局儘快介入。

對此，台中市議員王立任、黃守達昨聯繫文化局與文化資產處會勘，建議文化局應啟動調查研究，確認該建築物的歷史、文化或信仰的價值，而中區做為台中發展最早的核心地段之一，擁有豐厚歷史紋理，應珍惜每一處可能見證城市歷史的角落，守護台中的文化根基。

文化局表示，現場拆除作業已緊急喊停，文資處將於今日與屋主委託代表協商後續處理方向，並評估是否啟動文化資產登錄或暫定古蹟的保護機制，據了解，該建物所有人長年旅居加拿大，因遭鄰近住戶反映蚊蟲孳生及影響排水等問題，才委託代理人著手拆除整復，沒想到意外「挖出」百年遺構，地方耆老指出，這棟建築疑是建於1903年的「護國山台中寺」，但還是需要相關單位進一步鑑定釐清。

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