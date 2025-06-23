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【自由副刊】 林纓／以愛為名的小小暴政

2025/06/23 05:30

圖◎太陽臉圖◎太陽臉

◎林纓 圖◎太陽臉

弟弟是一個很怕蟲的人。反之，我是一個很喜歡蟲的人。

這造就了我們姊弟長久以來的不對等關係，或者說單方面的欺壓關係。

家住山邊，作育了電話線滴水、電鈴孔竄出野花的住家環境，也讓我們生活在滿是蟲蛇的近自然中。

從小母親常帶我們環山而行，她會告訴我們各種樹木、野花的名字，帶我們去步道擁抱粗壯的老榕樹，讓我們聞雨的味道，赤腳感受草地。途中我和弟弟會遭遇各種各樣的蟲，大蟲小蟲，飛蟲爬蟲。

年幼的我去山裡總斜揹昆蟲箱、手持竹竿網，把沿路發現的各種透明的螢光瓢蟲（甘藷龜金花蟲）、綠葉般的三角大椿象（角肩椿象），甚至肌肉賁張的攀木蜥蜴和肥大的盤古蟾蜍都裝進透明蟲箱觀察，或直接趴伏在地細看牠們的一舉一動。每當我發現「可愛」的蟲，總想和身邊的人分享。對於我展示給他們看的各種蟲蟲，母親淡然笑看，弟弟則常杏眼圓瞠，倒退想躲。

或許是因為這樣，我變得愈來愈愛蟲，弟弟他，變得愈來愈怕蟲。

我常常想，或許我喜歡的不是蟲，而是弟弟驚恐的模樣。

弟弟害怕的可能不是蟲，而是他姊姊。

弟弟雖然很怕我，卻也很崇拜我，這與他軟嫩的個性和幾乎被虐的傾向有關。兒時的我們總會崇拜身邊強大的人，在弟弟眼中，能抓蟲抓蛇抓花弟弟的臉（常發生在我三歲以前，如今我並沒有任何印象）的我想必非常強大。

當他在菜市場被兩個大男孩欺負，猛踢他的腿肚無緣由嘲笑他時，弟弟沒有還手，而是站在原地含淚對兩個大男孩喊：「我有姊姊啊！」好像平常總欺負他的惡霸姊姊就是他全能的擋箭牌。媽媽在我放學後跟我說了這件事，把還在讀幼稚園的我氣得像地盤受侵略的瘋狗一樣，恨不得第一時間跳出來捍衛弟弟，不吝惜和年紀體格都比我大的男生們打架──雖然，平常對弟弟造成最多傷害的想必是我。

坦白說，弟弟那種彷彿好好先生的傻樣，曾讓不少人燃起一種想欺負他的本能。菜市場的陌生男孩、學校同學、補習班同桌、學長姊、死黨……我也是其中之一。因此直到弟弟讀大學後，當他央求我幫他驅趕大旯犽或飛行小強時，我依然會拿著當場抓獲的蜘蛛或蟲揬向他，讓他像被水管噴到的小蝴蝶一樣凌亂撲逃。

雖然弟弟從小橫衝直撞，個性卻溫軟如無毒的胖毛蟲（確切來說，像我養過長著一雙萌亮假大眼的夾竹桃天蛾的綠胖幼蟲），任人戳打叮咬也只會蜷曲軟嫩的身軀保護自己。幾乎從不反擊，也不會主動涉入打架事件，是很純粹的草食系獵物。

而我，雖然文靜乖巧，實際卻如壯碩的粗鉤春蜓那般。飛飛停停還會點水，看來十分典雅，卻得了「蜓中惡霸」的稱號，銳利口器甚至能捕食其他蜻蜓。

我的弟弟，甚至不是一隻細瘦的豆娘，只是一隻小毛蟲。

這樣的他和我被關在同一個飼養箱裡，自然只有被我欺負的份。

我和弟弟這種「捕食者」與「被捕食者」的關係曾讓母親非常頭痛。幸好隨年齡增長，我開始學會呵護弟弟、溫柔待他，只是偶爾進行一些無傷大雅的小欺負。

而弟弟對我的恐懼也逐漸消散。

可惜的是，他對蟲的恐懼沒有減弱分毫，甚至還有增長的趨勢。

兒時的他敢飼養蠶寶寶和鍬形蟲，現在的他只要是六隻腳的（還有八隻腳的），什麼都不敢了。

我不確定自己是否樂見這種轉變，但當我看著窗外的山和翩飛的鳳蝶與土蜂時，總會湧起一絲期待與遺憾。心裡仍然會冒出一絲「想嚇弟弟一下」的壞念頭，但那股衝動總在想起他小時候縮成一團、眼眶溼溼的樣子時，變成一種柔軟的疼惜。

身為姊姊，過往那些以愛為名的小小暴政，或許已隨年月成長為一種關心但忍不住捉弄的長輩情懷了。

啊，欺負弟弟，是我最早學會的愛的一種形式。●

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