【自由副刊．沉默炸藥】 韓麗珠／Tense

◎韓麗珠

◎韓麗珠

昏昏沉沉的感覺讓我知道，我被困在U國某時間點和H城某時間點之間，那巨大的空隙裡。身體回到這個城巿，但神志卻遺落在途中的某個位置。

原來時差的意思是，身體內仍然懸掛著時鐘，只是時針和分針都脫落了。啲啲啲啲，啲啲啲啲，不知道是從哪裡發出的聲音，但聲音表示它們還在。

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在時差中，失眠和清醒都是類近的，一團糊狀的東西，腦袋神經穿透一片霧後，竟然觸及平日無法得悉的念頭──其實時差一直都在，但顯意識的眼睛帶著防衛的殼，一直避而不察。當意識的門衛放鬆了警覺，埋藏在深處的東西一下子曝現在陽光下。

在U國的語言裡，時間被劃分為十二格，各有不同姿態。從很久以前，我就無法把對世界和生命的敘述，妥善而準確地，放置在這十二個時態裡，而被拒絕於這語言的門外。一種語言包含著一個世界。我把自己無法說出流利U國語歸因於此。

在H城語裡，時間是空、白，或無，即是，不做特定指示，可以是任何狀態，或因應上文下理而調度。時間自由地在敘述裡流動。

（這不是更符合現實嗎？我們要如何指稱時間的狀態，所指的是心理上的時間，還是物理上的時間？是主觀的時間，還是客觀的時間？）

當我在U國時，那些講座的場地──大多是一些別致的書店，也有部分是肅穆的會堂──談及那本剛出版的英譯本小說，那些角色在小說裡做過的事，根據語法，我該以過去式描述，可是我往往衝口而出地說了現在式（角色一直都在故事裡，無生無死，像太陽每天升起那樣）。聽眾臉上似乎沒有困惑或不解，他們包容了我的時間觀跟他們的差異。我必須放下一貫以來對於現實慣熟的理解，才能順利進入U國語的邏輯裡，句子因而在我的喉嚨一直顛簸。

我告訴他們「當我寫作時」，使用的是過去式，因為在言說的當下，我的手沒有在寫什麼。但按照語法，一件恆常地做著的事情，例如一種志業，我該使用現在式，代表不會輕易改變的行為。他們可能會以為，我已不再寫作。我無法跟隨著U國時態的刻度準確地走每一步，對我來說，那時鐘的指針過於理性，掀開了我腦中塵封已久的雜亂。

寫作的人最常做的事並非與人交談，而是在腦裡編織句子和段落。如果我要用U國語述及白果貓和我同住八年半，對著別人，我會用現在完成式，這個時態有一種曖昧，既可以指由過去就開始，至今仍然如此的事，也可能是，從過去開始，到現在已完成的事。但，能反映最真實狀況的只有現在進行式，即使我身在U國，貓已離世甚久，我仍然確切地感到他毛茸茸的身體，在我面前反肚討摸，而我把臉埋進他的白毛裡的觸感，無時不刻地持續著。

其實我最驚詫的發現並不是關於貓，而是生命於我這件事。出發到U國做新書發布的講座之前，我異常忐忑不安，我既渴望有能力完成，又不相信自己能做到。當我想像那旅程，一直都在用未來完成式，跳過了實際發生的過程，直接到達終點。身在U國的時候，心神卻抽空了，我只能以不在那裡的方式參與其中，一切才變得可以忍受而不致恐慌。並沒任何時態可以形容一個人不在他身在之處的狀況。直至旅程的最後一天，我才斷斷續續地想起旅途上看過的所有新異的建築物、蔚藍的天空和晴朗乾爽的空氣，還有溫暖的人臉，但一切已成過去，唯有過去了的，我才有勇氣走進去，以一種過去進行式的狀態，因為過去已被凝固在時間的密封玻璃瓶裡，我和事情不會有任何可能互相傷害。

原來我一直以過去進行式置身在自己的人生裡。這個發現讓我回到H城後，日夜皆不能成眠，同時又昏昏欲睡。

在U國語裡，緊張和時態，是一個相同的詞語：tense。●

■【沉默炸藥】隔週週一見刊。

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