自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．沉默炸藥】 韓麗珠／Tense

2025/06/23 05:30

◎韓麗珠◎韓麗珠

◎韓麗珠

昏昏沉沉的感覺讓我知道，我被困在U國某時間點和H城某時間點之間，那巨大的空隙裡。身體回到這個城巿，但神志卻遺落在途中的某個位置。

原來時差的意思是，身體內仍然懸掛著時鐘，只是時針和分針都脫落了。啲啲啲啲，啲啲啲啲，不知道是從哪裡發出的聲音，但聲音表示它們還在。

在時差中，失眠和清醒都是類近的，一團糊狀的東西，腦袋神經穿透一片霧後，竟然觸及平日無法得悉的念頭──其實時差一直都在，但顯意識的眼睛帶著防衛的殼，一直避而不察。當意識的門衛放鬆了警覺，埋藏在深處的東西一下子曝現在陽光下。

在U國的語言裡，時間被劃分為十二格，各有不同姿態。從很久以前，我就無法把對世界和生命的敘述，妥善而準確地，放置在這十二個時態裡，而被拒絕於這語言的門外。一種語言包含著一個世界。我把自己無法說出流利U國語歸因於此。

在H城語裡，時間是空、白，或無，即是，不做特定指示，可以是任何狀態，或因應上文下理而調度。時間自由地在敘述裡流動。

（這不是更符合現實嗎？我們要如何指稱時間的狀態，所指的是心理上的時間，還是物理上的時間？是主觀的時間，還是客觀的時間？）

當我在U國時，那些講座的場地──大多是一些別致的書店，也有部分是肅穆的會堂──談及那本剛出版的英譯本小說，那些角色在小說裡做過的事，根據語法，我該以過去式描述，可是我往往衝口而出地說了現在式（角色一直都在故事裡，無生無死，像太陽每天升起那樣）。聽眾臉上似乎沒有困惑或不解，他們包容了我的時間觀跟他們的差異。我必須放下一貫以來對於現實慣熟的理解，才能順利進入U國語的邏輯裡，句子因而在我的喉嚨一直顛簸。

我告訴他們「當我寫作時」，使用的是過去式，因為在言說的當下，我的手沒有在寫什麼。但按照語法，一件恆常地做著的事情，例如一種志業，我該使用現在式，代表不會輕易改變的行為。他們可能會以為，我已不再寫作。我無法跟隨著U國時態的刻度準確地走每一步，對我來說，那時鐘的指針過於理性，掀開了我腦中塵封已久的雜亂。

寫作的人最常做的事並非與人交談，而是在腦裡編織句子和段落。如果我要用U國語述及白果貓和我同住八年半，對著別人，我會用現在完成式，這個時態有一種曖昧，既可以指由過去就開始，至今仍然如此的事，也可能是，從過去開始，到現在已完成的事。但，能反映最真實狀況的只有現在進行式，即使我身在U國，貓已離世甚久，我仍然確切地感到他毛茸茸的身體，在我面前反肚討摸，而我把臉埋進他的白毛裡的觸感，無時不刻地持續著。

其實我最驚詫的發現並不是關於貓，而是生命於我這件事。出發到U國做新書發布的講座之前，我異常忐忑不安，我既渴望有能力完成，又不相信自己能做到。當我想像那旅程，一直都在用未來完成式，跳過了實際發生的過程，直接到達終點。身在U國的時候，心神卻抽空了，我只能以不在那裡的方式參與其中，一切才變得可以忍受而不致恐慌。並沒任何時態可以形容一個人不在他身在之處的狀況。直至旅程的最後一天，我才斷斷續續地想起旅途上看過的所有新異的建築物、蔚藍的天空和晴朗乾爽的空氣，還有溫暖的人臉，但一切已成過去，唯有過去了的，我才有勇氣走進去，以一種過去進行式的狀態，因為過去已被凝固在時間的密封玻璃瓶裡，我和事情不會有任何可能互相傷害。

原來我一直以過去進行式置身在自己的人生裡。這個發現讓我回到H城後，日夜皆不能成眠，同時又昏昏欲睡。

在U國語裡，緊張和時態，是一個相同的詞語：tense。●

■【沉默炸藥】隔週週一見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應