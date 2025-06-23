【自由副刊】 鄭麗卿／老畫家

◎鄭麗卿

◎鄭麗卿

最早認識到台灣百合，是從一期小開本的《雄獅美術》雜誌的封面，刊印了〈盛裝的山地姑娘〉，1978年顏水龍創作的油畫。

畫家將少女置放在尊貴的、主要的位子，不厭精細描繪魯凱族傳統黑色底衣服上的綴珠、貝殼和側肩百步蛇繡紋，華麗而精緻。畫中少女像花朵，像晚霞，微微的羞怯、端正篤定。我也和畫家一樣，以堅定和善的目光注視少女，她面容有山影雲氣的襯托，是畫家所給予的盛大禮讚。最後，我的目光停在頭飾上的台灣百合，彷彿是初次「看見」了百合花。

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初見顏水龍先生，是在上世紀的80年代，那時我們才剛剛要去認識台灣前輩老畫家。我畢業後工作時租屋大直，偶爾在當年實踐家專附近的餐館，或在路上遇見穿戴整齊的老先生，這樣的老先生實屬罕見的街景。老先生溫和的外貌有如鄉間老阿公的模樣，彷如我小時候就熟識他一般的親切。但又不同於鄉村老人穿汗衫、戴斗笠的隨意，我們所見到的顏水龍，總是一身西裝的莊重，儒雅。

後來，我從士林搭285公車到東區上班，途經劍潭公園，擋土牆上有一片以馬賽克磁磚鑲嵌的壁畫〈從農業社會到工業社會〉，又稱水牛圖，描述農村生活中駛牛犁田、打榖、搧風鼓的田園景象，以及轉到耕耘機時代的風貌。公車搖啊搖，一轉入敦化北路，便迎來樟樹夾道的綠蔭，這條美麗林蔭大道的規畫者也是顏老先生。捷運尚未開通的那些年，下班的尖峰時刻公車蠕動著挨擠通過圓山下的交通瓶頸時，看到昏暗路燈下的壁畫，真讓比水牛更累的我吁出一口氣，啊終於快到家了。

經過多年，樹蔭深了，煙塵厚了，鑲嵌壁畫似乎也退得更遠了。

某一日，顏老先生來到雄獅畫廊看展，閒談中聽到音樂，老先生興起便拉著我跳起華爾滋，轉了幾圈才呵呵笑著停下來。他慈祥中帶著天真的笑容，讓我想起獲贈的《顏水龍廣告作品集》，1930年代為日本「壽毛加」牙粉所做的廣告畫，如今讀來依然鮮活有趣味。

又幾年後，顏老先生獨自翩然來到雜誌社找李總編。說翩然，是因顏老先生仍舊一身西裝筆挺，帽子和手杖，九十歲老人的莊重氣息在周遭環境中顯得十分醒目。我為他奉上咖啡，只見他慢慢撕開奶油球倒入杯裡，再拿起小匙舀兩匙咖啡放入奶油球小盒搖了搖再倒入咖啡杯，一滴奶油都不肯浪費，還說著台灣的咖啡都賣太貴了，要更平價一點才好。

老人飽經世事滄桑而平和的臉上，那雙眼睛，儘管年歲已使它們蒙上翳影，仍閃爍的火光，對生活還有那麼多的關注，還有很多要話要說。那雙手，青筋浮凸老人的手，畫過油畫廣告畫、創作馬賽克壁畫、編織鹹草、製作竹桌椅，彷彿，若有音樂響起，還要拉起我跳一回舞。●

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