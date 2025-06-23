【自由副刊】 徐鉦儒／盡力做先生

◎徐鉦儒

◎徐鉦儒

我的人生一直沒有什麼特別重要的願望，大概念書、出社會，我都是以盡力去做為原則，從來沒有一定要考多好，做到什麼樣的工作。

高中念到第一志願也是吊車尾考上，我記得我考前一個月已經用盡全力，在放空了。當時只覺得自己幸運。出社會後，接到的很多設計案都是高中同學找的，我才意識到階級的存在。因為我的盡力，其實對很多苦難的群眾來說極其奢侈。

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但是我沒有因此比較努力，因為盡力習慣了。不過我也意識到選擇當設計師對我還是有點勉強，很多時候我覺得我太努力了，導致身心無法平衡（身心平衡又是另一個奢侈的狀態）。後來我一直在找尋可以盡力做就好的工作，但可惜目前還沒找到。

很多設計師覺得自己是美的仲裁者，我不太喜歡這種觀念，我覺得我們頂多只是仲介，因為美也一樣，只要盡力就好了。像台灣這麼醜陋的地方，其實大部分人是習慣比較醜的狀態，太美的東西我們反而不習慣。

所以我開始反省做設計的方法，通常我們很愛給業主很漂亮的案例，問你喜歡這個還是那個，我後來發現這其實是一種剝削，因為他們會以為自己住得慣這麼漂亮的地方，但其實我們的感官無法接受。

但其實也沒有關係，通常這些地方久了就會一樣亂糟糟，勉強自己維持異常美麗的狀態便是一種剝削，生活就像我們面對重大的抉擇一樣，只要盡力就好了！●

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