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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．X碰到了Y】離婚談判 冷靜以對

2025/06/23 05:30

文／吳娟瑜

家庭生活以「分享」和「溝通」為主，怎來「談判」的需要？主要是有些夫妻相處被大男人主導，其中苦難可想而知。

莉恩的老公在初婚階段還有話好好說，不料，婚後十多年來變本加厲，總是大聲責備，使得莉恩痛苦萬分。

有一回，一筆客戶的帳一拖再拖，老公認定是莉恩追款無方，竟然在公司當著員工的面前開罵。

受盡委屈的莉恩抓車鑰匙往外衝，車子盲目在市街繞行，最後是往郊區的溫泉旅館前行。莉恩住進飯店，趁此機會在林間小道散步，又到溫泉部泡澡，全身舒暢後再吃個日本美食，冷靜下來的莉恩開始擬定離婚談判的步驟。

第一步驟：心平氣和提離婚。

職場談判通常嚴陣以待、冷靜對峙；婚姻談判不一樣，畢竟曾經是生命共同體，不必相愛相殺，盡可能維持情緒穩定，順勢引導。

第二步驟：安排溫馨暖色系的空間。

莉恩一夜放鬆後，隔天一早發訊息給老公，約在一家咖啡屋見面，時間是早上的十點半，果然老公準時赴約。顯然一夜未見老婆頗為慌張，但是咖啡屋的輕音樂加上可口的飲料，老公慢慢放鬆了。

第三步驟：備妥離婚協議書。

莉恩每當和老公有意見不同時，從未把「離婚」兩字掛在口上，就是心平氣和討論，至於老公暴跳如雷時，她也能不出聲地等候風平浪靜。如今，多次大聲責怪令莉恩忍無可忍，她考慮往後人生還要如此受盡屈辱嗎？冷靜一晚想通後，她將研究多時的離婚協議書從手提包取出。畢竟莉恩是個有所準備的人，只是老公一直懵懂無知。

第四步驟：語氣平和地討論。

畢竟老公對家裡資產也是有貢獻，所以在感謝老公的付出後，離婚協議書上的條件是公平合理的分配，讓老公心服口服。

老公來回翻閱了3次後，雙手遮住臉，似乎正在沉思，接著放下手，莉恩看到淚流滿面的老公，這是莉恩始料未及。

原來老公自知理虧，默默傷心，怎可對一路相陪的老婆頤指氣使呢？兩人靜默約5分鐘，莉恩等著老公的回應。只見老公把離婚協議書闔上，然後抹去臉上淚痕，對莉恩誠心誠意地說：「這些年辛苦妳了，希望妳再給我一次機會，好嗎？」

莉恩沒有料到老公會如此表白，這時，她回答：「讓我想一下！」接著莉恩到洗手間，照著洗手間的鏡子，觀察自己的臉色，她看到自己並不是委屈求全的表情，也不是得理不饒人的氣勢，接下來是該自己表態了。

莉恩坐回咖啡座，老公似乎冷靜多了，等著莉恩開口。莉恩明白婚姻中的談判若是不清不楚，往後還可能重蹈覆轍，所以她堅定立場，沒有妥協，只是給個台階下，讓大家雙贏。「謝謝你對這個家還有所留念，只要你改掉情緒衝動，我們是可以重新開始！」莉恩一邊把桌上離婚協議書收進手提包，一邊對老公微笑地提醒。

我佩服莉恩如此沉著冷靜地處理離婚事宜，我問她：「老公最近如何？」莉恩對我俏皮地眨了一下眼，她說：「再也不會亂發脾氣了，他知道我是玩真的。」

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