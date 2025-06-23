【家庭plus．親子會客室】睡前闖關人生

睡前闖關人生

文／木樂

孩子的世界總是充滿奇妙的想像力。放學回家，兒子把晚上的日常任務，描述成一場「闖關冒險」。

第一關是「晚餐關」，在他眼中，餐桌彷彿是一片戰場，碗裡的青菜是需要征服的「綠色巨人」。當他終於成功地吃完碗裡的最後一口，還得要站上流理台洗完碗筷，才能宣告闖關成功。緊接著是「刷牙關」，他得與潔牙三劍客：牙刷、牙膏和牙線組成「牙齒保衛隊」，共同對抗看不見的蛀牙菌。這場戰鬥有時會因為他的小懶惰而延長，甚至闖關失敗重來一次，但最終還是能勝利收場。

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第三關是「洗澡關」，水流彷彿是魔法河流，而他的小身體需要穿越這片濕漉漉的世界，才能完全清除一天的疲憊與灰塵，從一開始的討厭水流進眼睛，到現在等級提升能拿著蓮蓬頭直接往臉沖。每個步驟看似簡單，對他而言卻是重重關卡。

當一連串「關卡」完成，他便能如願獲得屬於自己的「戰利品」──睡前故事和睡前親子聊天時間。此刻，他不再是那個一整天在學校裡打拚的小小冒險家，而是窩在媽媽懷裡聽故事的孩子，分享一天中的小祕密，準備迎接明天的新挑戰。

這樣的「闖關人生」，或許看似平凡，但卻是親子之間最珍貴的互動。孩子的天馬行空，讓日常也變得充滿意義；而我們則在陪伴中，體會到了他們小小世界的豐富與美好。

每一個「闖關成功」的夜晚，都是家庭生活中閃閃發亮的生活碎片。

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