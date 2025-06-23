自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】睡前闖關人生

2025/06/23 05:30

睡前闖關人生睡前闖關人生

文／木樂

孩子的世界總是充滿奇妙的想像力。放學回家，兒子把晚上的日常任務，描述成一場「闖關冒險」。

第一關是「晚餐關」，在他眼中，餐桌彷彿是一片戰場，碗裡的青菜是需要征服的「綠色巨人」。當他終於成功地吃完碗裡的最後一口，還得要站上流理台洗完碗筷，才能宣告闖關成功。緊接著是「刷牙關」，他得與潔牙三劍客：牙刷、牙膏和牙線組成「牙齒保衛隊」，共同對抗看不見的蛀牙菌。這場戰鬥有時會因為他的小懶惰而延長，甚至闖關失敗重來一次，但最終還是能勝利收場。

第三關是「洗澡關」，水流彷彿是魔法河流，而他的小身體需要穿越這片濕漉漉的世界，才能完全清除一天的疲憊與灰塵，從一開始的討厭水流進眼睛，到現在等級提升能拿著蓮蓬頭直接往臉沖。每個步驟看似簡單，對他而言卻是重重關卡。

當一連串「關卡」完成，他便能如願獲得屬於自己的「戰利品」──睡前故事和睡前親子聊天時間。此刻，他不再是那個一整天在學校裡打拚的小小冒險家，而是窩在媽媽懷裡聽故事的孩子，分享一天中的小祕密，準備迎接明天的新挑戰。

這樣的「闖關人生」，或許看似平凡，但卻是親子之間最珍貴的互動。孩子的天馬行空，讓日常也變得充滿意義；而我們則在陪伴中，體會到了他們小小世界的豐富與美好。

每一個「闖關成功」的夜晚，都是家庭生活中閃閃發亮的生活碎片。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應